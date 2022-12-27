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В приграничной Брянской области назвали сумму ущерба от обстрелов ВСУ

Сегодня, 11:57
Фото: телеграм-канал Александра Богомаза
В регионе повреждения получили более 280 домов, построек, машин. Пострадали 18 жителей, четверо погибли. Подробнее об этом пишут «Брянские новости».
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СВО

За время спецоперации нанесённый Брянской области ущерб от атак со стороны Украины составил 100 млн рублей. Глава региона Александр Богомаз ответил, что повреждено более 280 зданий, жилых домов и автомобилей. От обстрелов пострадали 18 местных жителей, ещё четверо погибли.

Власти выплачивают пострадавшим компенсации за утрату имущества и здоровья, сообщил Богомаз. Владельцы пяти разрушенных частных домов уже получили возмещение, один дом пока в процессе строительства.

На прошлой неделе Брянская область вновь оказалась под обстрелом. Утром 20 декабря под огонь со стороны ВСУ попал посёлок в Суземском районе, в результате чего было нарушено электроснабжение и повреждены железнодорожные пути. Чуть позже украинский беспилотник атаковал Трубчевский район: пострадали здание РЭС и автомобиль.

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#София Чугай#Общество#СВО#Брянская область#Александр Богомаз#Обстрел ВСУ#Ущерб
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