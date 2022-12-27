В приграничной Брянской области назвали сумму ущерба от обстрелов ВСУ

За время спецоперации нанесённый Брянской области ущерб от атак со стороны Украины составил 100 млн рублей. Глава региона Александр Богомаз ответил, что повреждено более 280 зданий, жилых домов и автомобилей. От обстрелов пострадали 18 местных жителей, ещё четверо погибли.
Власти выплачивают пострадавшим компенсации за утрату имущества и здоровья, сообщил Богомаз. Владельцы пяти разрушенных частных домов уже получили возмещение, один дом пока в процессе строительства.
На прошлой неделе Брянская область вновь оказалась под обстрелом. Утром 20 декабря под огонь со стороны ВСУ попал посёлок в Суземском районе, в результате чего было нарушено электроснабжение и повреждены железнодорожные пути. Чуть позже украинский беспилотник атаковал Трубчевский район: пострадали здание РЭС и автомобиль.