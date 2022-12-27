В приграничной Брянской области назвали сумму ущерба от обстрелов ВСУ

На прошлой неделе Брянская область вновь оказалась под обстрелом. Утром 20 декабря под огонь со стороны ВСУ попал посёлок в Суземском районе, в результате чего было нарушено электроснабжение и повреждены железнодорожные пути. Чуть позже украинский беспилотник атаковал Трубчевский район: пострадали здание РЭС и автомобиль.