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В мэрии Белгорода установили систему оповещения при пожаре

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI
Городская администрация заключила контракт на 3,1 млн рублей. Систему пожарной сигнализации в здании мэрии должны были установить до 27 декабря.

Согласно документам госзакупки, на установку системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре администрация Белгорода выделила 3,1 млн рублей. В рамках работ исполнитель настроил оборудование, проверил функционирование и провёл инструктаж работников.

Среди поставляемого оборудования — пульт контроля и управления, блок индикации с клавиатурой, блок сигнально-пусковой, источник вторичного электропитания резервированный, аккумуляторная батарея, трансляционный усилитель, сервер и монитор.

Контракт был заключён 20 декабря. Работы должны были завершиться в течение шести дней с даты подписания договора.

Исполнитель — компания «Технический центр ‘’Инфотех-Сервис’’». Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма работает в Белгороде с 1996 года и занимается ремонтом компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. Руководитель — Василий Сафонов. В 2021 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 245 тысяч рублей.

 

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#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгородский бизнес#Госзакупки#Белгород#Пожарная сигнализация#Мэрия белгорода#Кристина Семенчук
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