В мэрии Белгорода установили систему оповещения при пожаре

Исполнитель — компания «Технический центр ‘’Инфотех-Сервис’’». Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма работает в Белгороде с 1996 года и занимается ремонтом компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. Руководитель — Василий Сафонов. В 2021 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 245 тысяч рублей.