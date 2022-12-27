В мэрии Белгорода установили систему оповещения при пожаре

Согласно документам госзакупки, на установку системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре администрация Белгорода выделила 3,1 млн рублей. В рамках работ исполнитель настроил оборудование, проверил функционирование и провёл инструктаж работников.
Среди поставляемого оборудования — пульт контроля и управления, блок индикации с клавиатурой, блок сигнально-пусковой, источник вторичного электропитания резервированный, аккумуляторная батарея, трансляционный усилитель, сервер и монитор.
Контракт был заключён 20 декабря. Работы должны были завершиться в течение шести дней с даты подписания договора.
Исполнитель — компания «Технический центр ‘’Инфотех-Сервис’’». Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма работает в Белгороде с 1996 года и занимается ремонтом компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. Руководитель — Василий Сафонов. В 2021 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 245 тысяч рублей.