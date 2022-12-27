В Белгородской области откажутся от вторых смен на дистанте

Когда в Белгородской области вынужденно ввели дистанционное обучение, многие родители жаловались на недостатки такой системы. Одной из частых жалоб, к губернатору в том числе, была вторая смена на дистанте. Белгородцы негодовали, почему не перевести учёбу в первую половину дня, если она проходит в режиме онлайн. Тогда же Вячеслав Гладков назвал вторую смену в онлайн-формате «разрывом мозга».