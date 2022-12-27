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В Белгородской области откажутся от вторых смен на дистанте

Сегодня, 20:55
Фото: 1MI
О таком решении сообщил министр образования Андрей Милёхин.

Когда в Белгородской области вынужденно ввели дистанционное обучение, многие родители жаловались на недостатки такой системы. Одной из частых жалоб, к губернатору в том числе, была вторая смена на дистанте. Белгородцы негодовали, почему не перевести учёбу в первую половину дня, если она проходит в режиме онлайн. Тогда же Вячеслав Гладков назвал вторую смену в онлайн-формате «разрывом мозга».

С таким же вопросом во время прямого эфира обратились и к региональному министру образования Андрею Милёхину. Белгородцы добавили, что мера, принятая на время ремонта школ, переросла в постоянную.

Андрей Милёхин заметил, что учителям вести уроки во вторую смену также не нравится, как и ученикам посещать их.  Но сейчас, прежде всего, этот вопрос завязан на занятости педагога. Но занятость, по словам Милёхина, является скорее частным случаем. Делать из них общую тенденцию в Белгородской области не собираются.

Поэтому с наступлением третьей четверти в регионе откажутся от второй смены во время дистанционки, насколько это возможно.

Мы возьмём этот вопрос на особый контроль. С начала третьей четверти мы максимально откажемся от второй смены в дистанционном формате. Каким бы ни был формат обучения, всё-таки учиться надо в первую смену.
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области
«Это разрыв мозга»: Гладков недоволен второй сменой в белгородских школах на дистанте
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#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Дети#Белгородская область#Общество#Образование#Школа#Дистант#Дистанционное обучение в школах#Вторая смена
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