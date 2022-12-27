В Белгороде в районе ТЦ «Заря» скончался человек

Напомним, что недавно в посёлке Северный под Белгородом обнаружили труп 51-летнего мужчины. По данным очевидцев, мужчине стало плохо. Прохожие вызвали скорую, медики констатировали смерть. Труп отправили на медицинскую экспертизу. Травм на теле мужчины не было, сообщили в региональном следственном комитете. Процессуальную проверку проводит следственный отдел по Белгородскому району.