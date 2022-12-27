Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгороде в районе ТЦ «Заря» скончался человек

Сегодня, 07:23
Фото: Жесть Белгород
Инцидент произошёл утром 26 декабря.

По данным сообщества «ВКонтакте» «Жесть Белгород», утром 26 декабря в районе ТЦ «Заря» в областном центре скончался человек. Ему стало плохо, бригада медиков пыталась оказать ему помощь.

За комментарием редакция «Бел.Ру» обратилась в региональный следком. Как сообщили в ведомстве, информация по данному происшествию через следком не проходила.

Фото: Жесть Белгород

Напомним, что недавно в посёлке Северный под Белгородом обнаружили труп 51-летнего мужчины. По данным очевидцев, мужчине стало плохо. Прохожие вызвали скорую, медики констатировали смерть. Труп отправили на медицинскую экспертизу. Травм на теле мужчины не было, сообщили в региональном следственном комитете. Процессуальную проверку проводит следственный отдел по Белгородскому району.

Ещё один труп обнаружили на улице Чапаева в Белгороде 14 декабря. Внешних признаков насильственной смерти не было. Человек находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работал следователь.

Читайте также:
В посёлке Северный под Белгородом обнаружили трупВ Белгороде на улице Чапаева обнаружили трупВ аварийном доме в Белгороде из вентиляции падают трупы голубей
#Алина Харина#Происшествия#Эксклюзив#Белгород#Труп#Следственный комитет#Скорая
Подпишитесь
С 1 января в Белгородской агломерации автобусы будут ездить по 132 маршрутам
Сегодня, 07:51
Утренний рейс городского поезда в Белгороде продлят до Крейды
Сегодня, 08:34
Новая установка осушки масел повысит эффективность производства Белгородэнерго
Сегодня, 09:04
Старооскольские школьники вернутся к очному обучению после новогодних праздников
Вчера, 21:00
Когда белгородцы смогут вернуться в свои дома?
Сегодня, 05:04
В Белгородском районе с начала осени зафиксировали 2 106 прилётов
Вчера, 16:55