В Белгороде в районе ТЦ «Заря» скончался человек

По данным сообщества «ВКонтакте» «Жесть Белгород», утром 26 декабря в районе ТЦ «Заря» в областном центре скончался человек. Ему стало плохо, бригада медиков пыталась оказать ему помощь.
За комментарием редакция «Бел.Ру» обратилась в региональный следком. Как сообщили в ведомстве, информация по данному происшествию через следком не проходила.
Напомним, что недавно в посёлке Северный под Белгородом обнаружили труп 51-летнего мужчины. По данным очевидцев, мужчине стало плохо. Прохожие вызвали скорую, медики констатировали смерть. Труп отправили на медицинскую экспертизу. Травм на теле мужчины не было, сообщили в региональном следственном комитете. Процессуальную проверку проводит следственный отдел по Белгородскому району.
Ещё один труп обнаружили на улице Чапаева в Белгороде 14 декабря. Внешних признаков насильственной смерти не было. Человек находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работал следователь.