В Белгороде обновили светофор на пересечении Волчанской и Михайловского шоссе

На пересечении улицы Волчанской и Михайловского шоссе выполнили реконструкцию светофоров. Теперь там работают новые светодиодные объекты, на поворотных секциях установили красные контуры для удобства и информирования водителей. Левоповоротные секции добавили с направления улицы Костюкова и Михайловского шоссе.
В преддверии новогодних праздников проводятся мониторинг и оперативная перенастройка работы светофорного объекта в связи с изменением условий движения и нестабильными транспортными потоками.
Ранее в Белгороде работы по установке нового светофора прошли на перекрёстке улиц Корочанской и Речной. Теперь там, чтобы перейти дорогу, пешеходам нужно нажать кнопку вызова.