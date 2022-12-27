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В Белгороде обновили светофор на пересечении Волчанской и Михайловского шоссе

Сегодня, 12:54
Фото: телеграм-канал БГБ «Уютный город»
На участке появились новые светодиодные светофоры. Добавлены красные контуры для дополнительного информирования водителей и левоповоротные секции, сообщили в телеграм-канале Белгорблагоустройства «Уютный город».

На пересечении улицы Волчанской и Михайловского шоссе выполнили реконструкцию светофоров. Теперь там работают новые светодиодные объекты, на поворотных секциях установили красные контуры для удобства и информирования водителей. Левоповоротные секции добавили с направления улицы Костюкова и Михайловского шоссе.

В преддверии новогодних праздников проводятся мониторинг и оперативная перенастройка работы светофорного объекта в связи с изменением условий движения и нестабильными транспортными потоками.

Ранее в Белгороде работы по установке нового светофора прошли на перекрёстке улиц Корочанской и Речной. Теперь там, чтобы перейти дорогу, пешеходам нужно нажать кнопку вызова.

На перекрёстке в Белгороде установили новый светофор
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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Белгород#Светофор#Установка
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