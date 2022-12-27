В Белгороде обновили светофор на пересечении Волчанской и Михайловского шоссе

На пересечении улицы Волчанской и Михайловского шоссе выполнили реконструкцию светофоров. Теперь там работают новые светодиодные объекты, на поворотных секциях установили красные контуры для удобства и информирования водителей. Левоповоротные секции добавили с направления улицы Костюкова и Михайловского шоссе.