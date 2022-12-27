В Белгороде директор строительной фирмы получил условный срок за смерть рабочего

Директора строительной организации в Белгороде приговорили к одному году условно с испытательным сроком на год. Причиной стала гибель работника во время монтажа крыши.
49-летний подсудимый пренебрёг техникой безопасности и поручил жестянщику монтаж крыши на одном из нежилых зданий. У сотрудника компании не было необходимых для этого опыта и навыков.
Кроме того, необходимый инструктаж с работником не проводился, средствами индивидуальной защиты его также не обеспечили. Мужчина упал с высоты 11 метров. Он получил множественные травмы, из-за которых в итоге скончался.