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В Белгороде директор строительной фирмы получил условный срок за смерть рабочего

Сегодня, 12:14
Фото: 1MI
Жестянщик сорвался с крыши и погиб. Его работодателю уже определили наказание, сообщили в региональном СК.

Директора строительной организации в Белгороде приговорили к одному году условно с испытательным сроком на год. Причиной стала гибель работника во время монтажа крыши.

49-летний подсудимый пренебрёг техникой безопасности и поручил жестянщику монтаж крыши на одном из нежилых зданий. У сотрудника компании не было необходимых для этого опыта и навыков.

Кроме того, необходимый инструктаж с работником не проводился, средствами индивидуальной защиты его также не обеспечили. Мужчина упал с высоты 11 метров. Он получил множественные травмы, из-за которых в итоге скончался.

Рабочий в Белгородской области погиб после падения с 10-метровой высоты
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