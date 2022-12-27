В Белгороде детям вручили именные стипендии губернатора в номинации «Культура»

«Родители и педагог — два важнейших института воспитания. Хочется поощрить тех, кто прикладывает все максимальные усилия, тех, кто отдаёт детям своё сердце. Сегодня не самое простое время, но количество талантливых детей у нас только растёт», — отметил Вячеслав Гладков.