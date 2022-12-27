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В Белгороде детям вручили именные стипендии губернатора в номинации «Культура»

Сегодня, 06:57
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Стипендии будут получать 50 юных белгородцев. Денежное вознаграждение передали и их преподавателям, сообщают в региональном правительстве.

26 декабря прошла церемония вручения стипендий губернатора Белгородской области в номинации «Культура». Глава региона Вячеслав Гладков вручил награды 50 юным жителям региона. Денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей получили и их преподаватели.

«Родители и педагог — два важнейших института воспитания. Хочется поощрить тех, кто прикладывает все максимальные усилия, тех, кто отдаёт детям своё сердце. Сегодня не самое простое время, но количество талантливых детей у нас только растёт», — отметил Вячеслав Гладков.

Ранее стипендии губернатора Белгородской области получили спортсмены. Руководитель региона наградил 42 юных жителя региона, которые отличились в спортивной деятельности. Денежной премией удостоили и их тренеров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
В Белгородской области 42 спортсмена получили стипендии губернатора
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