В Белгороде детям вручили именные стипендии губернатора в номинации «Культура»

26 декабря прошла церемония вручения стипендий губернатора Белгородской области в номинации «Культура». Глава региона Вячеслав Гладков вручил награды 50 юным жителям региона. Денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей получили и их преподаватели.
«Родители и педагог — два важнейших института воспитания. Хочется поощрить тех, кто прикладывает все максимальные усилия, тех, кто отдаёт детям своё сердце. Сегодня не самое простое время, но количество талантливых детей у нас только растёт», — отметил Вячеслав Гладков.
Ранее стипендии губернатора Белгородской области получили спортсмены. Руководитель региона наградил 42 юных жителя региона, которые отличились в спортивной деятельности. Денежной премией удостоили и их тренеров.