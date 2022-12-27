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Увечнозелёные и «петушиные»: топ некрасивых ёлок Белгородской области

Сегодня, 09:18
Фото: социальные сети
Лысые, с щетинкой, местами облезлые — и это не то, о чём вы подумали. Это — топ странных ёлок Белгородской области.

«Йолка» в тумане

Не так давно стало известно, что финский новогодний волшебник Йоулупукки отменил встречу с нашим Дедом Морозом по известным всем причинам. А вот с такой левобережной «Йолкой», как её окрестил автор канала «Электромир Максимова», не хочется встречаться и так. «Тлен» — верно подметили в комментариях.

Фото: «Электромир Максимова»

Ёлка-пугалка

Усеянную полуживыми мягкими игрушками ёлку можно встретить на Водстрое. Поделились фотографией облезлого «чудожества» всё в том же «Электромире…».

Фото: «Электромир Максимова»

Карлик с Есенина

Сам Есенин был невысокого роста. Но даже и он, судя по всему, умудрился бы споткнуться об этот колючий кустик, установленный УК на Есенина. Впрочем, местные жители разделились на два лагеря: кто-то хоббита от мира вечнозелёных предпочёл обхаять, а кто-то, наоборот, встал на защиту братьев лесных наших меньших, назвав всех недовольных «нытиками».

Фото: «Белгород№1. Люди»

Кошмарный сон Мичурина

Синий, жёлтый и красный. Что объединяет эти три цвета? Верно — ёлка в Мичуринском парке. Известный советский селекционер смог бы вывести такую ёлку разве что в кошмарном сне. А вот на пересечении Мичурина — Попова такую вот красавицу вывели, да ещё и на всеобщее обозрение. Обозрели на почти что сотню комментариев в социальных сетях.

Фото: социальные сети

«Петушиная» ёлка в Старом Осколе 

На ёлку с «петушиной макушкой» возле ТЦ «Перекрёсток» обратили внимание жители Старого Оскола. Новогоднюю красавицу не смогли назвать иначе, кроме как «это».

Позже недоразумение попытались замаскировать гирляндой и украшениями. Местные такую работу над ошибками оценили не очень тепло, со злой иронией отметив, что наряжать «красавицу», вероятно, приехали «дизайнеры из Москвы».

«Потом к ней чучело привяжут и сожгут на Масленицу», — предположили в социальных сетях.

Фото: социальные сети

Ёлка-матрёшка из шин в Шебекино

Этого синтетического мутанта, собранного из шин, вряд ли можно сравнить с предыдущими ёлками. Но мы не смогли пройти мимо подобного образца народного творчества из Шебекино. По заверению местных жителей, резиновый нелюдь со злобным лицом вглядывается в окна с видом, будто бы ты должен ему крупную сумму денег. Не дай бог наткнуться на такое ночью после корпоратива.

Фото: «Шёпот Шебекино»

В этом году странных ёлок в Белгородской области набралось не так много. Примечательно, что красивых гораздо больше и делятся ими жители гораздо охотнее. Подборку действительно симпатичных ёлок от «Бел.Ру» ожидайте в скором времени.

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#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Новый год#Белгородская область#Ёлка#Украшение#Социальные сети#Нарочно не придумаешь
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