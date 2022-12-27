Увечнозелёные и «петушиные»: топ некрасивых ёлок Белгородской области

Этого синтетического мутанта, собранного из шин, вряд ли можно сравнить с предыдущими ёлками. Но мы не смогли пройти мимо подобного образца народного творчества из Шебекино. По заверению местных жителей, резиновый нелюдь со злобным лицом вглядывается в окна с видом, будто бы ты должен ему крупную сумму денег. Не дай бог наткнуться на такое ночью после корпоратива.