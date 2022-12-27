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Утренний рейс городского поезда в Белгороде продлят до Крейды

Сегодня, 08:34
Фото: правительство Белгородской области
Движение по обновлённому маршруту начнётся с 9 января. Остановки запланирован на платформах Железнодорожник, Салют 2, Белгород-Сумской, Новая жизнь. Сумма проезда в черте города составит 21,70 рубля, предусмотрены льготы и скидки, сообщили в правительстве области.

С 9 января городской поезд будет доезжать до станции Крейда. Маршрут впервые свяжет западный и восточный районы города и позволит жителям добираться до центра Белгорода без пробок.

Курсирование городского поезда по маршруту Крейда — Белгород — разъезд 134 км планируется по рабочим дням. Транспорт будет останавливаться на платформах Железнодорожник, Салют 2, Белгород-Сумской, УСК С. Хоркиной, Новая жизнь и других. Поезд со станции Крейда начнёт движение в 08:19 и прибудет на ж/д вокзал Белгорода в 08:30.

Стоимость проезда в черте города составит 21,70 рубля. Для пассажиров будут действовать льготы, в том числе федерального и регионального уровня, а учащимся предоставят скидку в размере 50% от полного тарифа.

В пригородных поездах в Белгородской области подорожает проезд
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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Белгород#Городской поезд#Крейда#Маршрут
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