Утренний рейс городского поезда в Белгороде продлят до Крейды

Курсирование городского поезда по маршруту Крейда — Белгород — разъезд 134 км планируется по рабочим дням. Транспорт будет останавливаться на платформах Железнодорожник, Салют 2, Белгород-Сумской, УСК С. Хоркиной, Новая жизнь и других. Поезд со станции Крейда начнёт движение в 08:19 и прибудет на ж/д вокзал Белгорода в 08:30.