Таксисты в Белгородской области будут работать по новым правилам

Помимо этого, прописан в законе внешний и внутренний вид автомобиля. Так, машины для такси должны помечаться «шашечками» по бокам, а на крыше должен присутствовать оранжевый фонарь. Есть ограничения по цвету автомобиля — их регулирует каждый регион самостоятельно. С 2015 года в Белгородской области это четыре цвета: белый, жёлтый, синий и серый.