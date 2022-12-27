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Таксисты в Белгородской области будут работать по новым правилам

Сегодня, 06:40
Фото: 1MI
Создание региональных реестров, обязательное страхование, ответственность в случае ДТП, «шашечки» по бокам машин — всё это ожидает таксистов в следующем году. Подробности рассказали в пресс-службе правительства по региону.

Депутаты Госдумы приняли закон, комплексно регулирующий работу такси. Он должен вступить 1 сентября 2023 года. В документе прописаны правила для водителей, таксопарков и агрегаторов.

Законом предполагается создание трёх региональных реестров: реестр служб заказа, реестр региональных перевозчиков легковых такси и реестр региональных легковых такси.

Самозанятые смогут работать водителями при условии страхования ответственности. Физлица должны заключить договор со службой заказа легкового такси и получить разрешение на перевозку пассажиров.

Не допустят к работе в такси тех, кто не погасил судимость за преступление, а также водителей, чьи водительские права повторно изымались. Лиц, не оплативших более трёх штрафов за нарушение ПДД, тоже к работе не допустят.

Помимо этого, прописан в законе внешний и внутренний вид автомобиля. Так, машины для такси должны помечаться «шашечками» по бокам, а на крыше должен присутствовать оранжевый фонарь. Есть ограничения по цвету автомобиля — их регулирует каждый регион самостоятельно. С 2015 года в Белгородской области это четыре цвета: белый, жёлтый, синий и серый.

В областном правительстве отметили, что в регионе на таксомоторную деятельность выдано более 7,2 тысячи разрешений.

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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Такси#Госдума#Закон#Новые правила
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