Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области

Сегодня, 11:17
Фото: «Белгород — это интересно»
Наряженная ёлка — наверное, главный символ Нового года. Этой зимой таких красавиц у нас в регионе набралось предостаточно: встречайте подборку самых милых ёлок Белгородской области.

Вереница ёлок в Новосадовом

Жители Новосадово поделились фотографией целой вереницы новогодних деревьев возле их домов. Выглядит это очень уютно и празднично: с нетерпением ждём кадров оттуда после выпадения снега. Должно быть волшебно. 

Фото: «Белгород№1. Люди»

Ёлка в Разумном

Эту ёлку, как говорят жители Разумного, они установили самостоятельно. Если с известной присказкой «лучший подарок — подарок, сделанный своими руками» ещё можно поспорить, то с предположением, что самодельная ёлка выглядит замечательно, спорить не хочется.

Фото: «Белгород№1. Люди»

«Прелесть» из Никольского

Такую вот «прелесть» подарили жителям массива «Звёздный» в Никольской администрации. Судя по отзывам, столь милое деревце пришлось всем по душе.

Фото: «Белгород — это интересно»

30-летняя ель возле управы

Старое растение заболело — внутри него обнаружили загнивание. К сожалению, спасти ёлку уже невозможно: дерево решили спилить. Отрадно, что последние свои мгновения ель проведёт наряженной и в окружении довольных местных жителей.

Фото: «Белгород№1. Люди»

Ёлка в Новой жизни

Развивая тему жизни и смерти: такую вот красавицу поставила УК в микрорайоне Новая жизнь. Судя по комментариям в социальных сетях, жители таким подарком остались довольны.

Фото: социальные сети

Шебекинская ель

Главная ель Шебекино выглядит очень достойно. Окружают дерево вырезанные фигурки лисиц, зайцев и других животных. Нашлось место и матрёшке. Но основное украшение это, конечно, ёлка.

Фото: «Шёпот Шебекино»

Ёлка у ЖК «Париж»

Париж есть Париж. Местная ёлка может посоревноваться в плане красоты с деревом на Соборной площади. Тем более, если верить слухам, - к детям из этого ЖК прилетает настоящий Дед Мороз. А вот прилетит ли в этом году к нам сербский братушка Деда Мраз — пока не известно.

Фото: «Белгород№1»

Главная ель на Соборной площади

Но, при всём уважении к парижанам, с главной новогодней красавицей не сравнится никто. Зажёг дерево лично Дед Мороз, добиравшийся до города в том числе и на БТР. Напомним, что конструкцию и украшения купили ещё в прошлом году. 

Фото: 1MI

И это далеко не все красавицы — их по всей области гораздо больше. Но не обошлось и без «гадких утят»: подборку самых странных ёлок смотрите в материале «Бел.Ру». Они хоть и неказистые, но тоже по-своему милые.

Увечнозелёные и «петушиные»: топ некрасивых ёлок Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Новогодняя ёлка в Белгороде: какой она будет и когда её установятСколько будут стоит сосны и ели на базарах в БелгородеБелгородский драмтеатр покупает Венскую ель за 224 тысячи рублей
#Общество#Новый год#Эксклюзив#Белгородская область#Ёлка#Топ#Артем Черненко
Подпишитесь
Утренний рейс городского поезда в Белгороде продлят до Крейды
Сегодня, 08:34
Очевидцы рассказали телевизионщикам с НТВ об обстреле под Белгородом
Сегодня, 08:18
Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине
Сегодня, 09:30
С 1 января в Белгородской агломерации автобусы будут ездить по 132 маршрутам
Сегодня, 07:51
На следующий этап конкурса на пост мэра Белгорода прошли все три кандидата
Сегодня, 10:10