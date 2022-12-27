Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области

Жители Новосадово поделились фотографией целой вереницы новогодних деревьев возле их домов. Выглядит это очень уютно и празднично: с нетерпением ждём кадров оттуда после выпадения снега. Должно быть волшебно.
Эту ёлку, как говорят жители Разумного, они установили самостоятельно. Если с известной присказкой «лучший подарок — подарок, сделанный своими руками» ещё можно поспорить, то с предположением, что самодельная ёлка выглядит замечательно, спорить не хочется.
Такую вот «прелесть» подарили жителям массива «Звёздный» в Никольской администрации. Судя по отзывам, столь милое деревце пришлось всем по душе.
Старое растение заболело — внутри него обнаружили загнивание. К сожалению, спасти ёлку уже невозможно: дерево решили спилить. Отрадно, что последние свои мгновения ель проведёт наряженной и в окружении довольных местных жителей.
Развивая тему жизни и смерти: такую вот красавицу поставила УК в микрорайоне Новая жизнь. Судя по комментариям в социальных сетях, жители таким подарком остались довольны.
Главная ель Шебекино выглядит очень достойно. Окружают дерево вырезанные фигурки лисиц, зайцев и других животных. Нашлось место и матрёшке. Но основное украшение это, конечно, ёлка.
Париж есть Париж. Местная ёлка может посоревноваться в плане красоты с деревом на Соборной площади. Тем более, если верить слухам, - к детям из этого ЖК прилетает настоящий Дед Мороз. А вот прилетит ли в этом году к нам сербский братушка Деда Мраз — пока не известно.
Но, при всём уважении к парижанам, с главной новогодней красавицей не сравнится никто. Зажёг дерево лично Дед Мороз, добиравшийся до города в том числе и на БТР. Напомним, что конструкцию и украшения купили ещё в прошлом году.
И это далеко не все красавицы — их по всей области гораздо больше. Но не обошлось и без «гадких утят»: подборку самых странных ёлок смотрите в материале «Бел.Ру». Они хоть и неказистые, но тоже по-своему милые.