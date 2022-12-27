Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области

Париж есть Париж. Местная ёлка может посоревноваться в плане красоты с деревом на Соборной площади. Тем более, если верить слухам, - к детям из этого ЖК прилетает настоящий Дед Мороз. А вот прилетит ли в этом году к нам сербский братушка Деда Мраз — пока не известно.