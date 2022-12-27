Старооскольские школьники вернутся к очному обучению после новогодних праздников

Напомним, что школьники Старооскольского округа находятся на дистанционном обучении с 15 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в своих соцсетях об увеличении заболеваемости ОРВИ в некоторых районах и округах, из-за чего власти приняли решение перевести школы на дистанционное обучение.