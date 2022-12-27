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Старооскольские школьники вернутся к очному обучению после новогодних праздников

Сегодня, 21:00
Фото: 1MI
Школьный кабинет.
Об этом в прямом эфире сообщил глава Старооскольского округа Андрей Чесноков.

В вечернем прямом эфире жители Старооскольского городского округа поинтересовались у главы Андрея Чеснокова, будут ли школьники возвращаться к дистанционному обучению после новогодних праздников.

Глава округа сообщил, что этого в планах нет, поэтому дети, вероятнее всего, вернутся к очному обучению в школах.

Напомним, что школьники Старооскольского округа находятся на дистанционном обучении с 15 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в своих соцсетях об увеличении заболеваемости ОРВИ в некоторых районах и округах, из-за чего власти приняли решение перевести школы на дистанционное обучение.

На дистанте из-за увеличения заболеваемости гриппом также находятся дети из Губкинского горокруга, Новооскольского и Чернянского районов.

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#Александра Склярова#Образование#Дистанционное обучение#Старооскольский городской округ#Андрей чесноков#Дистант#Карантин
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