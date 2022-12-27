Старооскольские школьники вернутся к очному обучению после новогодних праздников

В вечернем прямом эфире жители Старооскольского городского округа поинтересовались у главы Андрея Чеснокова, будут ли школьники возвращаться к дистанционному обучению после новогодних праздников.
Глава округа сообщил, что этого в планах нет, поэтому дети, вероятнее всего, вернутся к очному обучению в школах.
Напомним, что школьники Старооскольского округа находятся на дистанционном обучении с 15 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в своих соцсетях об увеличении заболеваемости ОРВИ в некоторых районах и округах, из-за чего власти приняли решение перевести школы на дистанционное обучение.
На дистанте из-за увеличения заболеваемости гриппом также находятся дети из Губкинского горокруга, Новооскольского и Чернянского районов.