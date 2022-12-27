Семь должностных лиц привлечены к ответственности за нарушения при проведении закупок

По словам Алексея Ширкова, в текущем году выявили ряд нарушений в закупках, проводимых при реализации нацпроектов. Управление проверило более 50 закупок, семь должностных лиц были привлечены к административной ответственности.
Сумма штрафов составила 60 тыс. рублей, большая часть средств уже выплачена.
Напомним, что ранее ФАС отменила итоги торгов белгородского ЦЭБа по вывозу ТКО на 12,2 млрд рублей. Период услуги — с 2023 по 2028 год. Центр экологической безопасности заключил контракт с компанией «Еврологистик», которая была единственным участником торгов. Отметим, что компания начальную цену контракта не снизила. Позже в ФАС жалобы подали три компании — «ТК „Экотранс“», «Бел-Вэйст» и «СР-Дортех».
По результатам рассмотрения обращений антимонопольщики отменили итоги аукционов и назначили новые торги.