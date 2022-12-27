Семь должностных лиц привлечены к ответственности за нарушения при проведении закупок

Напомним, что ранее ФАС отменила итоги торгов белгородского ЦЭБа по вывозу ТКО на 12,2 млрд рублей. Период услуги — с 2023 по 2028 год. Центр экологической безопасности заключил контракт с компанией «Еврологистик», которая была единственным участником торгов. Отметим, что компания начальную цену контракта не снизила. Позже в ФАС жалобы подали три компании — «ТК „Экотранс“», «Бел-Вэйст» и «СР-Дортех».