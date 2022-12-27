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С января на дороги Белгородской области вернут 149 модернизированных камер «ВЗОР»

Сегодня, 14:38
Фото: 1MI
Госавтоинспекция завершает согласование 149 модернизированных комплексов «ВЗОР». Они вернутся на высокоинтенсивные дороги второй категории, подробности сообщает региональное управление ГИБДД.
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Дороги

С начала 2023 года на дороги региона вернутся 149 переоборудованных комплексов «ВЗОР». Сейчас Госавтоинспекция согласовывает их ввод в эксплуатацию.

Комплексы «ВЗОР» переоборудовали под режим автоматической фиксации моментальной скорости движения транспорта. Работу профинансировало региональное правительство. Изначально комплексы фиксировали среднюю скорость на дорогах региона, но после разъяснений Верховного суда по штрафам работу комплексов приостановили.

Комплексы вернутся на высокоинтенсивные дороги второй категории. К ним относятся Белгород — Шебекино — Волоконовка — Ровеньки, Старый Оскол — Красное, Белгород — Томаровка — Грайворон, дороги на Красную Яругу и на Новый Оскол.

По данным ГИБДД, камер станет больше и на федеральных трассах: М2 «Крым», Короча — Прохоровка — Скородное — Губкин — Старый Оскол и дорога на Алексеевку.

Напомним, что 33 комплекса «ВЗОР» готовы были модернизировать за 26 млн рублей.

В Белгородской области модернизируют 33 комплекса «ВЗОР» за 26 млн рублей
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Взор#Камеры#Дороги#Гибдд
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