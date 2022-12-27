С 1 января в Белгородской агломерации автобусы будут ездить по 132 маршрутам

С 1 января автобусы в Белгородской агломерации будут ездить по 132 маршрутам. В их число входят 45 городских и 87 пригородных (семь из них — сезонные). На линию выйдут 511 автобусов, из них 199 — большого класса, 161 — среднего, а также 151 — малого.
С компаниями заключили контракты на перевозки пассажиров в Белгородской агломерации. Они начнут действовать с 1 января 2023 года.
Больше всего контрактов получила Единая транспортная компания (ЕТК) — 15. Она будет обслуживать 36 маршрутов. С ООО «Белгородский пассажирский транспорт» заключили три контракта на обслуживание девяти маршрутов, с ООО «Автомиг» — 11 контрактов на 30 маршрутов. С ООО «Маршрут» заключили 14 контрактов на обслуживание 40 маршрутов, с ООО «Городские пассажирские перевозки» — четыре контракта на 10 маршрутов. ООО «Экспресс-автологистик» будет обслуживать один маршрут.
Накануне сообщалось, что один из перевозчиков закупил новые автобусы ПАЗ и ПАЗ «Вектор». Что касается стоимости проезда, её ранее обещали не увеличивать.