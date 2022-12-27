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С 1 января в Белгородской агломерации автобусы будут ездить по 132 маршрутам

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI

С шестью компаниями заключили 48 контрактов на перевозки в Белгородской агломерации

Большинство маршрутов — пригородные (87). С перевозчиками уже заключили контракты. Наибольшее количество досталось ЕТК — 15. Компания будет обслуживать 36 маршрутов, сообщили в региональном минтрансе.

С 1 января автобусы в Белгородской агломерации будут ездить по 132 маршрутам. В их число входят 45 городских и 87 пригородных (семь из них — сезонные). На линию выйдут 511 автобусов, из них 199 — большого класса, 161 — среднего, а также 151 — малого.

С компаниями заключили контракты на перевозки пассажиров в Белгородской агломерации. Они начнут действовать с 1 января 2023 года.

Больше всего контрактов получила Единая транспортная компания (ЕТК) — 15. Она будет обслуживать 36 маршрутов. С ООО «Белгородский пассажирский транспорт» заключили три контракта на обслуживание девяти маршрутов, с ООО «Автомиг» — 11 контрактов на 30 маршрутов. С ООО «Маршрут» заключили 14 контрактов на обслуживание 40 маршрутов, с ООО «Городские пассажирские перевозки» — четыре контракта на 10 маршрутов. ООО «Экспресс-автологистик» будет обслуживать один маршрут.

Накануне сообщалось, что один из перевозчиков закупил новые автобусы ПАЗ и ПАЗ «Вектор». Что касается стоимости проезда, её ранее обещали не увеличивать.

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#Белгород#Белгородский район#Контракт#Новая маршрутная сеть#Наталья Корявых#Общество#Автобус по расписанию#Перевозчики
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