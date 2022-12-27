С 1 января в Белгородской агломерации автобусы будут ездить по 132 маршрутам

Больше всего контрактов получила Единая транспортная компания (ЕТК) — 15. Она будет обслуживать 36 маршрутов. С ООО «Белгородский пассажирский транспорт» заключили три контракта на обслуживание девяти маршрутов, с ООО «Автомиг» — 11 контрактов на 30 маршрутов. С ООО «Маршрут» заключили 14 контрактов на обслуживание 40 маршрутов, с ООО «Городские пассажирские перевозки» — четыре контракта на 10 маршрутов. ООО «Экспресс-автологистик» будет обслуживать один маршрут.