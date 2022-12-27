РусПЭК требуют признать иноагентом

Причиной этого является в том числе вмешательство зарубежных компаний. Они действуют через отечественные структуры. Издание 360tv.ru попросило Министерство юстиции Российской Федерации проверить на предмет отнесения к иностранным агентам ассоциацию «Промышленность за экологию» (РусПЭК). Об этом информирует 360tv.ru.
Членами РусПЭК являются крупные международные организации - производители упаковки и потребительской продукции. Они находятся в Германии, Нидерландах и Швейцарии, то есть странах, настроенных сейчас недружественно к Российской Федерации.
Корреспонденты 360tv.ru отмечают, что предложение ввести РОП в РФ прозвучало еще 12 лет назад. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» предполагает, что юридические лица и предприниматели, изготавливающие товары в России или импортирующие их, обязаны обеспечивать выполнение нормативов утилизации. Последние зависят от разновидности продукции и составляют от 10 до 45%, а в среднем - 22%. Таким образом, производители должны утилизировать лишь пятую часть мусора.
В 2019 году правительство приступило к улучшению системы расширенной ответственности производителей. Специалисты Министерства природы предложили постепенно увеличить норматив для упаковки с 10-45% до 100%, повысить ставки экологического сбора до реальных. Но за три года идея так и не была рассмотрена.
В середине нынешнего года к вице-премьеру Дмитрию Григоренко обратились 25 ассоциаций производителей и импортеров. Они просят отложить принятие реформы РОП. Из 25 ассоциаций, подписавших письмо, 19 учреждены и финансируются компаниями из-за границы. Таким образом, отечественная ассоциация отстаивает интересы зарубежных производителей. Им система РОП невыгодна по экономическим причинам.
По мнению руководителя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, власти необходимо следить за природоохранным суверенитетом. Решения, принимаемые публичными органами власти, все время критикуются в прессе и Telegram-каналах. Эти заявления делают иностранные экологические диссиденты, ведущие бизнес в России. Они формируют негативное общественное мнение о предлагаемых документах. Итогом такой деятельности становится затягивание внедрения нужных государству инициатив, которые тонут в замкнутом цикле бюрократического процесса замечаний и согласований.