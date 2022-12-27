РусПЭК требуют признать иноагентом

Корреспонденты 360tv.ru отмечают, что предложение ввести РОП в РФ прозвучало еще 12 лет назад. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» предполагает, что юридические лица и предприниматели, изготавливающие товары в России или импортирующие их, обязаны обеспечивать выполнение нормативов утилизации. Последние зависят от разновидности продукции и составляют от 10 до 45%, а в среднем - 22%. Таким образом, производители должны утилизировать лишь пятую часть мусора.