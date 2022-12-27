По Старому Осколу курсирует новогодний трамвай: видео

По Старому Осколу начал курсировать новогодний трамвай. Снаружи его украсили гирляндой. В салоне повесили праздничную мишуру, а на окна — снежинки.
19 декабря праздничный транспорт запустили в Белгороде. По городу ездят автобусы с ёлками и гирляндами. Они курсируют по маршрутам № 15 и 17. Украшенные на Новый год автобусы уже стали традицией белгородских перевозчиков.
Напомним, в прошлом году горожане просили не только украшать автобусы, но и включать в них новогоднюю музыку. В 2020 году её включали в общественном транспорте.