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По Старому Осколу курсирует новогодний трамвай: видео

Сегодня, 08:58
Фото: «Старый Оскол STOG»

В Белгородской области на маршрут вышел новогодний трамвай

Транспорт на маршруте № 1 украсили гирляндой, снежинками и мишурой. Видео опубликовали в группе «Старый Оскол STOG».

По Старому Осколу начал курсировать новогодний трамвай. Снаружи его украсили гирляндой. В салоне повесили праздничную мишуру, а на окна — снежинки.

19 декабря праздничный транспорт запустили в Белгороде. По городу ездят автобусы с ёлками и гирляндами. Они курсируют по маршрутам № 15 и 17. Украшенные на Новый год автобусы уже стали традицией белгородских перевозчиков.

Напомним, в прошлом году горожане просили не только украшать автобусы, но и включать в них новогоднюю музыку. В 2020 году её включали в общественном транспорте.

В Белгороде запустили новогодние автобусы с ёлками и гирляндами
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