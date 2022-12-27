Сколько зарабатывают Дед Мороз со Снегурочкой в Белгородской области

Если прикинуть, что за день Дед Мороз навещает четырёх детей, то за предновогоднюю неделю и каникулы волшебник может посетить порядка 60 детей. Если учесть за среднюю цену в 2000 рублей, то выходит, что Дед Мороз со Снегурочкой выручают на двоих за этот период порядка 120 000 рублей. С вычетом 50000 рублей накладных расходов на такси, аренду костюмов и грим, получится, что аниматоры зарабатывают за это время в районе 35000 — 40000 рублей. Наши очень вольные и примерные расчёты подтверждают слова Деда Мороза Сергея. Правда, конкретно у этого волшебника вышла накладка — не получилось подзаработать на утренниках.