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Почём дедушка? Сколько зарабатывает Дед Мороз в Белгороде

Сегодня, 14:05
Фото: 1MI

Сколько зарабатывают Дед Мороз со Снегурочкой в Белгородской области

Близится Новый год — самое волшебное и таинственное время года. Корреспонденты «Бел.Ру» решили выяснить, сколько зарабатывают за праздники Деды Морозы и их Снегурочки. Оказалось, что у некоторых волшебных персонажей есть свои секреты.

Популярны ли Деды Морозы в Белгородской области

Если верить сайту по найму услуг «Авито», то очень популярны: в Белгородской области на данный момент порядка 600 объявлений от Дедов Морозов. Аниматоры предлагают разные варианты проведения праздника: от пятиминутного поздравления до часового представления с музыкой, играми и конкурсами.

Как нам рассказал непосредственно Дед Мороз по имени Сергей, в регионе и в Белгороде сказочные волшебники пользуются огромной популярностью. Даже несмотря на неспокойную обстановку.

Очень популярны. Я даже сравнивал с другими городами: почему-то во Владивостоке всего пять объявлений висело. И у нас в Белгороде — 80. Можно сравнить, какой у нас ажиотаж.
Дед Мороз Сергей
Фото: скриншот с сайта «Авито»

Сколько стоит Дед Мороз в Белгороде

Цена на Деда Мороза варьируется в зависимости от того, на какое время и день вы рассчитываете. Например, в предпраздничный период заказать Деда можно за 500 — 1000 рублей. Правда, и приедет он один и всего на семь минут — чтобы выслушать стишок и вручить купленный вами же подарок.

Если хотите программу покруче, то готовьте деньги: в среднем приезд Деда Мороза и Снегурочки обойдётся вам в 1500 — 2000 рублей. Среднее время представления — от получаса до часа. За это время аниматоры готовы устроить игры, шарады, станцевать хоровод и выслушать стихотворения. Стоит учесть, что чем ближе 31-е число, тем дороже обойдётся приезд аниматоров.

Мы захотели выяснить подробности и связались с одной такой Снегурочкой из средней ценовой категории. Узнав, что имеет дело с журналистами, внучка волшебника продолжать начатый ранее диалог отказалась. На наш вопрос «почему?» мы получили ответ — «потому». Что ж, даже у сказочных персонажей могут быть свои тайны.

В случае, если вы хотите праздника на широкую ногу, то можно обратить внимание на предложение за 3000 — 5000 рублей. В этом случае к вам приедут профессиональные Дед Мороз со Снегурочкой в «шикарных костюмах с драгоценными камнями боярского покроя». За такую круглую сумму аниматоры обещают устроить настоящее шоу со светомузыкой и играми. Но опять же: чем ближе Новый Год, тем больше запрашиваемая сумма.

Фото: скриншот с сайта «Авито»

Каким должен быть Дед Мороз в Белгороде

Часто в объявлениях попадается ремарка, что Дед Мороз обязательно «не пьёт».

Наш Дед Мороз всегда 100% трезвый и не имеет вредных привычек, а Снегурочка-спортсменка и просто красавица, потому что это для нас — само собой разумеется.
Текст одного из объявлений на сайте «Авито»        

Некоторые предлагают нестандартные способы провести досуг: поиграть в имитацию снежков, запустить мыльные пузыри, пригласить вместе с дедушкой кого-нибудь ещё. Например, Артура Пирожкова. Почему нет?

Кто-то предлагает снарядить сани не только домой, но и в клуб, ресторан, школу, детский сад и даже торгово-развлекательный центр. Причём кафе и ресторанам обычно предоставляют скидки.

Фото: скриншот с сайта «Авито»

Сколько зарабатывает Дед Мороз за праздники в Белгороде

Если прикинуть, что за день Дед Мороз навещает четырёх детей, то за предновогоднюю неделю и каникулы волшебник может посетить порядка 60 детей. Если учесть за среднюю цену в 2000 рублей, то выходит, что Дед Мороз со Снегурочкой выручают на двоих за этот период порядка 120 000 рублей. С вычетом 50000 рублей накладных расходов на такси, аренду костюмов и грим, получится, что аниматоры зарабатывают за это время в районе 35000 — 40000 рублей. Наши очень вольные и примерные расчёты подтверждают слова Деда Мороза Сергея. Правда, конкретно у этого волшебника вышла накладка — не получилось подзаработать на утренниках.

В этом году они у меня сорвались — я заболел. Утренников не было. Пришлось отменить это всё. А за прошлый год примерно тысяч 30 заработал.
Дед Мороз Сергей

Отметим, что Сергей оказывает услуги «дешёвого» Деда Мороза, который приезжает на 5-10 минут. Вероятно, аниматоры дороже зарабатывают больше.

Если верить аналитическому исследованию Tinkoff Data, средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки накануне Нового года за год выросла на 20% и составила 2102 рубля. Наиболее заметным рост оказался в крупных городах, а россияне всё чаще предпочитают праздновать Новый год дома.

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