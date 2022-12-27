Очевидцы рассказали телевизионщикам с НТВ об обстреле под Белгородом

Очевидцы обстрела в Шебекино 20 декабря поделились подробностями атаки на город. На кадрах показали разрушения в промзоне.
Как рассказал очевидец, когда произошло первое попадание, сторож успел выбежать. Промышленная зона находится сразу за подстанцией. Обстрел вёлся в течение часа.
Со слов мужчины, в это время он и другие люди находились на территории промзоны. Водитель грузовика был в кузове. Он пострадал больше всех — мужчине осколком оторвало руку, уточнил житель региона. Остальных же накрыло взрывной волной.
Напомним, из Шебекино не собираются вывозить людей. Глава горокруга Владимир Жданов заявил, что несмотря на непростую ситуацию, речи об эвакуации пока не идёт.