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Очевидцы рассказали телевизионщикам с НТВ об обстреле под Белгородом

Сегодня, 08:18
Фото: скриншот из репортажа НТВ
Город Шебекино оказался под огнём ВСУ 20 декабря. Местные жители рассказали об обстреле федеральным журналистам. Сюжет появился на телеканале НТВ.
Сюжет
Обстрел

Очевидцы обстрела в Шебекино 20 декабря поделились подробностями атаки на город. На кадрах показали разрушения в промзоне.

Как рассказал очевидец, когда произошло первое попадание, сторож успел выбежать. Промышленная зона находится сразу за подстанцией. Обстрел вёлся в течение часа.

Со слов мужчины, в это время он и другие люди находились на территории промзоны. Водитель грузовика был в кузове. Он пострадал больше всех — мужчине осколком оторвало руку, уточнил житель региона. Остальных же накрыло взрывной волной.

Напомним, из Шебекино не собираются вывозить людей. Глава горокруга Владимир Жданов заявил, что несмотря на непростую ситуацию, речи об эвакуации пока не идёт.

В Шебекино не планируют эвакуировать людей
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#Наталья Корявых#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Обстрел ВСУ#Репортаж#Нтв
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