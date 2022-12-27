Новая установка осушки масел повысит эффективность производства Белгородэнерго

Ежегодно энергетики службы подготовки производства собственными силами проводят дефектовку и «возвращают в строй» более 250 единиц силовых трансформаторов 1-2 габаритов. При этом качество трансформаторного масла имеет особое значение. Применение в производственном цикле новой установки позволит повысить количество пригодного трансформаторного масла к повторному использованию, сократит на 30% затраты на приобретение нового, а также увеличит мощность цеха.