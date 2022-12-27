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Новая установка осушки масел повысит эффективность производства Белгородэнерго

Сегодня, 09:04
Фото: Белгородэнерго
Производственные мощности филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» пополнились новой установкой фильтрации и осушки масел, предназначенной для удаления механических примесей, капельной и межмолекулярной влаги, дегазации трансформаторных масел.

Применение нового оборудования в 2,5 раза повысит производительность очистки масла, а также позволит добиться высоких электроизоляционных свойств и устойчивости к воздействию электрического поля высокой напряженности после восстановительного процесса.

Ежегодно энергетики службы подготовки производства собственными силами проводят дефектовку и «возвращают в строй» более 250 единиц силовых трансформаторов 1-2 габаритов. При этом качество трансформаторного масла имеет особое значение. Применение в производственном цикле новой установки позволит повысить количество пригодного трансформаторного масла к повторному использованию, сократит на 30% затраты на приобретение нового, а также увеличит мощность цеха.

Силовые трансформаторы относятся к одним из основных элементов системы электроснабжения потребителей. От их своевременного и качественного обслуживания и ремонта зависит надежная работа электросетевого комплекса региона, поэтому мы делаем все для повышения эффективности производственных процессов.
и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов
Фото: Белгородэнерго
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