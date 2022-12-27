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На следующий этап конкурса на пост мэра Белгорода прошли все три кандидата

Сегодня, 10:10
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
На должность главы администрации претендуют Владимир Бывшев, Валентин Демидов, Евгений Сошенко. Сегодня они представили свои программы развития города и проекты организации работы мэрии. Конкурсная комиссия пропустила дальше всех кандидатов, сообщили в горсовете.

27 декабря состоялся второй этап конкурса на должность мэра Белгорода. Участвовали в нём врио мэра Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.

Кандидаты представили свои программы развития города и проекты организации работы мэрии. Комиссия оценивала участников конкурса по десятибалльной системе. Минимальный порог для прохождения на следующий этап составлял 100 баллов, максимум — 300 баллов.

В итоге комиссия решила, что в горсовет представят всех троих претендентов. Именно депутаты определят нового мэра Белгорода путём тайного голосования.

Напомним, что накануне из гонки выбыл пенсионер Анатолий Лебединец. Его не пропустили на следующий этап из-за возраста. Кандидату 67 лет, а по закону предельный возраст составляет 65 лет.

Пенсионер Лебединец выбыл из конкурса на должность мэра Белгорода из-за возраста
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