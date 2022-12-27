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Корпорация ЖБК-1 провела новогодний утренник в Разуменском доме детства

Сегодня, 12:00
Фото: ЖБК-1 
По традиции, накануне праздника, ребята Разуменского детского дома написали Деду Морозу письма с новогодними пожеланиями. В роли помощника волшебника выступила Корпорация ЖБК-1 — каждый ребенок получил персональный подарок, а также наборы сладостей.

Коллектив предприятия всегда участвует в жизни ребят, и в этот раз поздравить воспитанников с Новым годом и Рождеством приехали представители администрации, строительного комплекса и профкома ЖБК-1. Помимо детских подарков,  Разуменский детский дом получил новую мебель. А еще на праздничных каникулах компания устроит для ребят экскурсию по самым интересным местам новогоднего Белгорода.

Дети показали гостям новогоднее представление, в котором выступили настоящими актерами. Ребята вжились в роли волшебных героев, благодаря чему новогодняя сказка получилась искренней и доброй. Все присутствующие получили заряд хорошего настроения. По традиции, профком ЖБК-1 пригласил аниматоров и организовал бумажную дискотеку, которая привела детей в восторг.

Фото: Корпорация ЖБК-1

Сотрудники ЖБК-1 пожелали воспитанникам детского дома здоровья, благополучия, исполнения желаний и отличной погоды для зимних игр и развлечений. К поздравлениям в этот день присоединились представители районной администрации. Подарки детям вручил замглавы Белгородского района Евгений Попов. Он пожелал ребятам благополучия, позитивных эмоций и веры в чудеса.

Видео: ЖБК-1

Корпорация ЖБК-1 является учредителем Разуменского Дома детства. Уже 27 лет предприятие помогает детям. На все праздники, и, конечно же, в канун Нового года представители администрации и профкома ЖБК-1 приезжают в учреждение на утренник, дарят подарки, устраивают праздничный стол.

На сегодняшний день в Разуменском детском доме проживают 28 детей. За годы работы воспитание и поддержку получили почти 400 сирот.

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