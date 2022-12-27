Корпорация ЖБК-1 провела новогодний утренник в Разуменском доме детства

Коллектив предприятия всегда участвует в жизни ребят, и в этот раз поздравить воспитанников с Новым годом и Рождеством приехали представители администрации, строительного комплекса и профкома ЖБК-1. Помимо детских подарков, Разуменский детский дом получил новую мебель. А еще на праздничных каникулах компания устроит для ребят экскурсию по самым интересным местам новогоднего Белгорода.