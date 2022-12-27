Гладков «помогал» рекламировать услуги по банкротству физлиц ленинградской компании

Компания по банкротству физлиц выпускала рекламу с фото белгородского губернатора

Коммерческая организация зарегистрирована в Ленинградской области. Рекламу она размещала в соцсетях, сообщили в региональной прокуратуре. При этом в объявлениях незаконно использовалось изображение Вячеслава Гладкова. Поле проверки распространение рекламы прекратили.