Гладков «помогал» рекламировать услуги по банкротству физлиц ленинградской компании

Компания, зарегистрированная в Ленинградской области, незаконно использовала фотографии губернатора Вячеслава Гладкова в рекламе услуг по банкротству физлиц. Посты с фото главы региона публиковали в соцсетях.
Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о рекламе при использовании фотографий Вячеслава Гладкова. Выяснилось, что нарушения действительно имелись.
Материалы рассмотрели и в ленинградском УФАС. Коммерческую компанию могут привлечь к административной ответственности. После принятых мер распространять ненадлежащую рекламу перестали.