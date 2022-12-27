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Гладков «помогал» рекламировать услуги по банкротству физлиц ленинградской компании

Сегодня, 13:07
Фото: 1MI

Компания по банкротству физлиц выпускала рекламу с фото белгородского губернатора

Коммерческая организация зарегистрирована в Ленинградской области. Рекламу она размещала в соцсетях, сообщили в региональной прокуратуре. При этом в объявлениях незаконно использовалось изображение Вячеслава Гладкова. Поле проверки распространение рекламы прекратили.

Компания, зарегистрированная в Ленинградской области, незаконно использовала фотографии губернатора Вячеслава Гладкова в рекламе услуг по банкротству физлиц. Посты с фото главы региона публиковали в соцсетях.

Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о рекламе при использовании фотографий Вячеслава Гладкова. Выяснилось, что нарушения действительно имелись.

Материалы рассмотрели и в ленинградском УФАС. Коммерческую компанию могут привлечь к административной ответственности. После принятых мер распространять ненадлежащую рекламу перестали.

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#Наталья Корявых#Губернатор белгородской области#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Ленинградская область#Вячеслав Гладков#Ненадлежащая реклама#Прокуратура
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