Компания «Газпром трансгаз Москва» подвела итоги года

На данный момент газификация Белгородской области - одна из самых высоких в России и составляет 99,8%. В декабре 2022 года подходят к концу работы, которые связаны с выносом газопровода Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск (ШБКБ) за пределы городской черты Белгорода. Это не новое строительство, а впервые в России - масштабная реконструкция имеющихся мощностей объектов магистрального транспорта и объектов газораспределения.
На сегодняшний день это один из самых масштабных инфраструктурных проектов не только для Белгородской области, но и всего ЦФО. Газопроводы находятся в городской черте и проходят по районам с высокой плотностью заселения. На протяжении многих лет расширение границ Белгорода привело к возникновению более 1500 нарушений минимальных расстояний от магистрального газопровода. Это снизило безопасную эксплуатацию газотранспортной системы ПАО «Газпром» и повысило риски в обеспечении безопасности жизни и здоровья людей. Поэтому уже с середины 90-х годов встал вопрос о выносе ШБКБ за пределы городской черты.
В рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция магистрального газопровода Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск на участке 120-160 км» был построен магистральный газопровод протяжённостью 44,3 км (в том числе монтаж узлов запуска и приёма очистных и диагностических устройств Ду1200) и кабеля технологической связи. Также были выполнены работы по монтажу систем технологической связи, телемеханики, систем автоматизации и энергоснабжения.
Специалисты произвели монтаж и обвязку узлов газораспределительной станции Белгород 1А производительностью 300 тыс. м3/час, построили распределительный газопровод Ду1200 протяжённостью 17,3 км и распределительный пункт ГРП-1.
23 декабря 2022 состоялось открытие построенного силами АО «Газпром Газораспределение Белгород» участка закольцовки газопровода высокого давления 1 категории 1,2 МПа, Ду 600 протяжённостью 0,84 км. Уже сейчас участок обеспечил закольцовку распредлительных сетей ГРС Белгород-2 и ГРС Белгород-1А со снятием нагрузки с ГРС Белгород-2 в объеме 40 тыс.м3/час и её резервировании в достаточном объёме.
В «Газпром трансгаз Москва» отметили, что реализованный проект создаёт условия для перспективного развития экономики региона на период не менее 50 лет.
Кроме этого, компания продолжает реализацию программы по газификации регионов. В неё были включены 69 газораспределительных станций. Работы ведутся в семи областях.
Одно из ключевых направлений в работе предприятия — повышение производительности работы газораспределительных станций. В 2022 году была выполнена реконструкция ГРС Белгород-1А (Белгородская область) с увеличением производительности до 300 тыс. м3/час, завершены работы по реконструкции ГРС Северо-Задонская, на стадии завершения работы по реконструкции ГРС Пушкино. В 2022 году также завершился комплексный капремонт ГРС Дружба (Московская область).
Что касается производственных планов на 2023 год, большее внимание компания направит на развитие внутреннего газового рынка.
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