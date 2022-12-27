Компания «Газпром трансгаз Москва» подвела итоги года

На сегодняшний день это один из самых масштабных инфраструктурных проектов не только для Белгородской области, но и всего ЦФО. Газопроводы находятся в городской черте и проходят по районам с высокой плотностью заселения. На протяжении многих лет расширение границ Белгорода привело к возникновению более 1500 нарушений минимальных расстояний от магистрального газопровода. Это снизило безопасную эксплуатацию газотранспортной системы ПАО «Газпром» и повысило риски в обеспечении безопасности жизни и здоровья людей. Поэтому уже с середины 90-х годов встал вопрос о выносе ШБКБ за пределы городской черты.