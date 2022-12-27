Когда белгородцы смогут вернуться в свои дома?

Ранее мы писали, что из-за сложной ситуации на границе Белгородской области, многим местным жителям пришлось покинуть свои дома. Речь идёт не только о тех населённых пунктах, в которых ввели режим ЧС.
В начале ноября из Белгородской области вынужденно уехали 800 семей. Около 2 500 белгородцев оказались в Тульской и Московской областях. Их разместили в гостиницах и пунктах временного размещения, базирующихся на санаториях и детских лагерях.
Вячеслав Гладков рассказал, что понимает, как сложно тем, кому пришлось уехать из области. При этом он выразил надежду, что наши переселенцы смогут вернуться домой уже совсем скоро — после Нового года.
Конечно, сейчас непросто всем тем, кто находится за пределами родного края, родной области. И я надеюсь, что в ближайшее время, после Нового года, все вернутся в свои родные дома.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области