Из некоторых укрытий в Белгороде начали пропадать скамейки

«Как правило, они (управляющие компании — прим. ред.) договариваются с жителями о том, чтобы хранить скамейки в кладовках. Потому что, к сожалению, есть случаи, когда скамейки пропадают. Но все помещения, которые признаны укрытиями, должны быть обеспечены скамейками до конца этого года», — уточняет Валентин Демидов.