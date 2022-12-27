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Из некоторых укрытий в Белгороде начали пропадать скамейки

Сегодня, 13:51
Фото: Bel.ru
Скамейки сейчас есть не во всех подвалах, предназначенных для укрытий, подтвердил врио мэра Валентин Демидов. Некоторые из них хранят в кладовках. Сделать это пришлось из-за того, что иногда скамейки воруют.

Белгородцы жалуются на отсутствие скамеек в подвалах, предназначенных для укрытия. Такая ситуация наблюдается, например, в одном из домов на Студенческой. При этом горожане припомнили врио мэра, что в администрации ранее отчитались, что скамейки закупили.

Валентин Демидов подтвердил, что не во всех подвалах, предназначенных для укрытий, сейчас стоят скамейки. Этим вопросом занимаются управляющие компании. В некоторых случаях скамейки пришлось прятать в кладовых, потому что их начали воровать.

«Как правило, они (управляющие компании — прим. ред.) договариваются с жителями о том, чтобы хранить скамейки в кладовках. Потому что, к сожалению, есть случаи, когда скамейки пропадают. Но все помещения, которые признаны укрытиями, должны быть обеспечены скамейками до конца этого года», — уточняет Валентин Демидов.

Про отсутствие скамеек в подвалах говорили и раньше. Ранее врио мэра объяснил, что есть тесные подвальные помещения, там скамейки не устанавливают. Их ставят в более просторных подвалах, предназначенных для укрытий.

Не во всех белгородских убежищах установят скамейки
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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Скамейки#Укрытия#Подвалы
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