Из некоторых укрытий в Белгороде начали пропадать скамейки

Белгородцы жалуются на отсутствие скамеек в подвалах, предназначенных для укрытия. Такая ситуация наблюдается, например, в одном из домов на Студенческой. При этом горожане припомнили врио мэра, что в администрации ранее отчитались, что скамейки закупили.
Валентин Демидов подтвердил, что не во всех подвалах, предназначенных для укрытий, сейчас стоят скамейки. Этим вопросом занимаются управляющие компании. В некоторых случаях скамейки пришлось прятать в кладовых, потому что их начали воровать.
«Как правило, они (управляющие компании — прим. ред.) договариваются с жителями о том, чтобы хранить скамейки в кладовках. Потому что, к сожалению, есть случаи, когда скамейки пропадают. Но все помещения, которые признаны укрытиями, должны быть обеспечены скамейками до конца этого года», — уточняет Валентин Демидов.
Про отсутствие скамеек в подвалах говорили и раньше. Ранее врио мэра объяснил, что есть тесные подвальные помещения, там скамейки не устанавливают. Их ставят в более просторных подвалах, предназначенных для укрытий.