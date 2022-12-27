Глава Минпросвещения РФ Кравцов открыл новую школу под Белгородом

27 декабря в Новосадовом-41 открыли новую школу на 1 тыс. мест. Построили её по механизму государственно-частного партнёрства.
В открытии участвовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава региона Вячеслав Гладков. Церемония проходила в режиме видео-конференц-связи.
В этом году ввели в эксплуатацию ещё две школы по концессионному соглашению — в Репном Белгородского района и в мкр. Восточный-1 Белгорода. Все три образовательных учреждения были построены по нацпроекту «Образование» за рекордные 10 месяцев. Общий бюджет составил более 2 млрд рублей. До конца 2024 года планируется возвести ещё четыре школы.
Напомним, что на прошлой неделе открыли школу на 100 мест в мкр. Восточный-1 в городе Белгороде.