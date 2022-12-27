Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Минпросвещения РФ Кравцов открыл новую школу под Белгородом

Сегодня, 15:08
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Мероприятие прошло 27 декабря в режиме видео-конференц-связи. Новую школу открыли в Новосадовом-41, рассчитана она на 1 тыс. мест, сообщили в региональном правительстве. Построили её механизму государственно-частного партнёрства.

27 декабря в Новосадовом-41 открыли новую школу на 1 тыс. мест. Построили её по механизму государственно-частного партнёрства.

В открытии участвовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава региона Вячеслав Гладков. Церемония проходила в режиме видео-конференц-связи.

В этом году ввели в эксплуатацию ещё две школы по концессионному соглашению — в Репном Белгородского района и в мкр. Восточный-1 Белгорода. Все три образовательных учреждения были построены по нацпроекту «Образование» за рекордные 10 месяцев. Общий бюджет составил более 2 млрд рублей. До конца 2024 года планируется возвести ещё четыре школы.

Напомним, что на прошлой неделе открыли школу на 100 мест в мкр. Восточный-1 в городе Белгороде.

Между коллективами белгородских школ поделили 100 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область первой в стране открыла школу на 100 человек по концессииВ Белгороде завершается капремонт школы № 33В Белгородской области готовят к сдаче ещё три школы
#Общество#Белгородская область#Школа#Открытие#Вячеслав Гладков#Сергей кравцов#София Чугай
Подпишитесь
В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко
Сегодня, 15:42
Компания «Газпром трансгаз Москва» подвела итоги года
Сегодня, 13:49
Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области
Сегодня, 11:17
Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине
Сегодня, 09:30
Почём дедушка? Сколько зарабатывает Дед Мороз в Белгороде
Сегодня, 14:05
Гладков «помогал рекламировать» услуги по банкротству физлиц петербургской компании
Сегодня, 13:07