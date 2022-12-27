Глава Минпросвещения РФ Кравцов открыл новую школу под Белгородом

В этом году ввели в эксплуатацию ещё две школы по концессионному соглашению — в Репном Белгородского района и в мкр. Восточный-1 Белгорода. Все три образовательных учреждения были построены по нацпроекту «Образование» за рекордные 10 месяцев. Общий бюджет составил более 2 млрд рублей. До конца 2024 года планируется возвести ещё четыре школы.