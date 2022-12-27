Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Двое белгородцев посмертно получили Ордена Мужества

Сегодня, 17:20
Фото: 1MI
Глава Белгородского района вручил награды родителям погибших.

Двоих жителей Белгородской области Александра Иванова и Тимофея Кучера посмертно наградили Орденами Мужества. Их присвоили мужчинам по указу президента РФ Владимира Путина. Сержант гвардии Александр Иванов и ефрейтор Тимофей Кучер погибли, участвуя в военной спецоперации.

27 декабря глава Белгородского района Владимир Перцев на официальной церемонии передал награды родителям погибших мужчин.

Александр и Тимофей были доблестными и мужественными бойцами, прекрасными, порядочными людьми. Именно на таких, как они, держится величие и гордость нашей страны.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец — участник СВО получил награду за героический поступокУчастникам СВО провели экскурсию по Белгороду
#Кристина Семенчук#Спецоперация#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Орден мужества#Посмертно#Участник СВО на Украине
Подпишитесь
В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко
Сегодня, 15:42
Компания «Газпром трансгаз Москва» подвела итоги года
Сегодня, 13:49
В Белгороде Деды Морозы спустились к детям с крыши больницы
Сегодня, 16:32
Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине
Сегодня, 09:30
Почём дедушка? Сколько зарабатывает Дед Мороз в Белгороде
Сегодня, 14:05
Гладков «помогал рекламировать» услуги по банкротству физлиц петербургской компании
Сегодня, 13:07