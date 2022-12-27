Двое белгородцев посмертно получили Ордена Мужества

Двоих жителей Белгородской области Александра Иванова и Тимофея Кучера посмертно наградили Орденами Мужества. Их присвоили мужчинам по указу президента РФ Владимира Путина. Сержант гвардии Александр Иванов и ефрейтор Тимофей Кучер погибли, участвуя в военной спецоперации.
27 декабря глава Белгородского района Владимир Перцев на официальной церемонии передал награды родителям погибших мужчин.
Александр и Тимофей были доблестными и мужественными бойцами, прекрасными, порядочными людьми. Именно на таких, как они, держится величие и гордость нашей страны.
Владимир Перцев, глава Белгородского района