Двое белгородцев посмертно получили Ордена Мужества

Двоих жителей Белгородской области Александра Иванова и Тимофея Кучера посмертно наградили Орденами Мужества. Их присвоили мужчинам по указу президента РФ Владимира Путина. Сержант гвардии Александр Иванов и ефрейтор Тимофей Кучер погибли, участвуя в военной спецоперации.



27 декабря глава Белгородского района Владимир Перцев на официальной церемонии передал награды родителям погибших мужчин.