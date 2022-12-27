Бывшим госслужащим Белгородской области установили новую надбавку к пенсии

Как отметил председатель регионального заксобрания Юрий Клепиков, в апреле 1996 года был издан указ президента РФ. В нём было сказано, что субъектам рекомендовано установить доплату к госпенсии лицам, замещавшим должности в органах госвласти.
В ходе заседания Белгородской облдумы 22 декабря данное постановление предложили дополнить нормой, согласно которой размер ежемесячной доплаты к пенсии бывшим госслужащим Белгородской области не может быть ниже размера соцпенсии нетрудоспособным гражданам — 7617 рублей.
Депутаты изменения поддержали.
Напомним, ранее в Белгороде муниципальным служащим установили новый размер пенсии за выслугу лет. Он будет не ниже размера социальной пенсии.