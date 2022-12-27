Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Бывшим госслужащим Белгородской области установили новую надбавку к пенсии

Сегодня, 06:56
Фото: 1MI
Депутаты Белгородской облдумы внесли изменения в постановление, которое касается доплаты к госпенсиям лицам, замещавшим должности в органах госвласти и управления области и проживающим на территории региона.

Как отметил председатель регионального заксобрания Юрий Клепиков, в апреле 1996 года был издан указ президента РФ. В нём было сказано, что субъектам рекомендовано установить доплату к госпенсии лицам, замещавшим должности в органах госвласти.

В ходе заседания Белгородской облдумы 22 декабря данное постановление предложили дополнить нормой, согласно которой размер ежемесячной доплаты к пенсии бывшим госслужащим Белгородской области не может быть ниже размера соцпенсии нетрудоспособным гражданам — 7617 рублей.

Депутаты изменения поддержали.

Напомним, ранее в Белгороде муниципальным служащим установили новый размер пенсии за выслугу лет. Он будет не ниже размера социальной пенсии.

 

 

В ПФР рассказали о графике выплат пенсий и пособий в декабре и январе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде муниципальным служащим установили новый размер пенсии за выслугу летВ Белгородской области более 9000 жителей получают повышенную пенсиюВ правительстве РФ не поддержали идею о выплате 13-й пенсии в декабре
#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородская область#Юрий клепиков#Госслужащий#Пенсия#Доплаты#Депутаты
Подпишитесь
С 1 января в Белгородской агломерации автобусы будут ездить по 132 маршрутам
Сегодня, 07:51
Утренний рейс городского поезда в Белгороде продлят до Крейды
Сегодня, 08:34
Новая установка осушки масел повысит эффективность производства Белгородэнерго
Сегодня, 09:04
Старооскольские школьники вернутся к очному обучению после новогодних праздников
Вчера, 21:00
Когда белгородцы смогут вернуться в свои дома?
Сегодня, 05:04
В Белгородском районе с начала осени зафиксировали 2 106 прилётов
Вчера, 16:55