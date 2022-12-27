Белгородцы хотят скорее вернуться домой и выбирают самую красивую ёлку: итоги дня

Возвращение домой
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, когда белгородцы из приграничья смогут вернуться домой. Глава региона надеется, что жители приедут обратно уже в ближайшее время.
В начале ноября из приграничья выехали 800 семей. 2,5 тыс. белгородцев уехали в Тульскую и Московскую области. Губернатор сказал, что понимает, как им тяжело. Он выразил надежду, что людям удастся вернуться после Нового года.
Самые красивые ёлки
В Белгородской области на улицах уже украсили ёлки. В Новосадовом, например, жители установили около своих домов целую вереницу ёлок. В Разумном белгородцы нарядили дерево самостоятельно.
В Никольском стоит маленькое дерево. Его подарили жителям массива «Звёздный». Ёлку, украшенную синими гирляндами, установили в Новой жизни. Красиво украсили ель в Шебекино. Нравится белгородцам и ёлка у ЖК «Париж». Главной новогодней красавицей ожидаемо стала ёлка на Соборной площади в Белгороде.
Автобусные маршруты
В Белгородской агломерации с 1 января автобусы будут ездить по 132 маршрутам. 48 контрактов на перевозки пассажиров заключили с шестью компаниями. Больше всего контрактов получила ЕТК — 15. Обслуживать организация будет 36 маршрутов.
87 маршрутов — пригородные, в том числе семь сезонных. Ещё 45 маршрутов — городские. Курсировать по маршрутам будут 511 автобусов: 199 большого класса, 161 — среднего и 151 — малого.