Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородцы хотят скорее вернуться домой и выбирают самую красивую ёлку: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Гладков рассказал, когда белгородцы из приграничья могут вернуться домой, в регионе показали самые красивые ёлки, а с 1 января автобусы в Белгородской агломерации будут ездить по 132 маршрутам.

Возвращение домой

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, когда белгородцы из приграничья смогут вернуться домой. Глава региона надеется, что жители приедут обратно уже в ближайшее время.

В начале ноября из приграничья выехали 800 семей. 2,5 тыс. белгородцев уехали в Тульскую и Московскую области. Губернатор сказал, что понимает, как им тяжело. Он выразил надежду, что людям удастся вернуться после Нового года.

Когда белгородцы смогут вернуться в свои дома?
Узнать подробнее

Самые красивые ёлки

В Белгородской области на улицах уже украсили ёлки. В Новосадовом, например, жители установили около своих домов целую вереницу ёлок. В Разумном белгородцы нарядили дерево самостоятельно.

В Никольском стоит маленькое дерево. Его подарили жителям массива «Звёздный». Ёлку, украшенную синими гирляндами, установили в Новой жизни. Красиво украсили ель в Шебекино. Нравится белгородцам и ёлка у ЖК «Париж». Главной новогодней красавицей ожидаемо стала ёлка на Соборной площади в Белгороде.

Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области
Узнать подробнее

Автобусные маршруты

В Белгородской агломерации с 1 января автобусы будут ездить по 132 маршрутам. 48 контрактов на перевозки пассажиров заключили с шестью компаниями. Больше всего контрактов получила ЕТК — 15. Обслуживать организация будет 36 маршрутов.

87 маршрутов — пригородные, в том числе семь сезонных. Ещё 45 маршрутов — городские. Курсировать по маршрутам будут 511 автобусов: 199 большого класса, 161 — среднего и 151 — малого.

С 1 января в Белгородской агломерации автобусы будут ездить по 132 маршрутам
Узнать подробнее
Читайте также:
В приграничных сёлах Белгородской области решено включать сирены при обстрелахНовогодняя ёлка в Белгороде: какой она будет и когда её установятВ 2023 году в Белгородской агломерации появятся 100 новых автобусных остановок
#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Ёлка#Автобус#Наталья Корявых#Общество#Возвращение домой
Подпишитесь
В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко
Сегодня, 15:42
Компания «Газпром трансгаз Москва» подвела итоги года
Сегодня, 13:49
Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области
Сегодня, 11:17
Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине
Сегодня, 09:30
Почём дедушка? Сколько зарабатывает Дед Мороз в Белгороде
Сегодня, 14:05
Гладков «помогал рекламировать» услуги по банкротству физлиц петербургской компании
Сегодня, 13:07