Белгородца, вышедшего на Соборную с плакатом с предложением обняться, оштрафовали

Белгородского активиста Андрея Калашникова оштрафовали на 40 тыс. рублей по решению Октябрьского райсуда. Молодого человека обвинили в дискредитации ВС РФ.
Белгородец вышел на одиночный пикет с плакатом с предложением «обняться за мир». На финальном заседании суда выступил полицейский, который подписывал протокол. Правоохранитель заявил, что Калашников «выступил против международного мира».
В суде не удалось выступить свидетелю со стороны защиты. Девушку до этого задержали вместе с активистом якобы за мошенничество. Лингвистическую экспертизу плаката также не проводили.
Защитник белгородца Евгений Соколов отметил, что выход на одиночный пикет — законное право белгородца. Решение суда защитники активиста планируют оспаривать.