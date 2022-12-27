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Белгородца, вышедшего на Соборную с плакатом с предложением обняться, оштрафовали

Сегодня, 11:24
Фото: «Фонарь»

Белгородского активиста оштрафовали на 40 тыс. рублей за одиночный пикет

Молодого человека обвинили в дискредитации российской армии. Он выходил с плакатом с предложением «обняться за мир», сообщает «Фонарь».

Белгородского активиста Андрея Калашникова оштрафовали на 40 тыс. рублей по решению Октябрьского райсуда. Молодого человека обвинили в дискредитации ВС РФ.

Белгородец вышел на одиночный пикет с плакатом с предложением «обняться за мир». На финальном заседании суда выступил полицейский, который подписывал протокол. Правоохранитель заявил, что Калашников «выступил против международного мира».

В суде не удалось выступить свидетелю со стороны защиты. Девушку до этого задержали вместе с активистом якобы за мошенничество. Лингвистическую экспертизу плаката также не проводили.

Защитник белгородца Евгений Соколов отметил, что выход на одиночный пикет — законное право белгородца. Решение суда защитники активиста планируют оспаривать.

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