Белгородское УФАС выдало пять предупреждений компаниям из-за завышенных цен

27 декабря во время пресс-конференции руководитель Белгородского УФАС России Алексей Ширков рассказал о работе управления в 2022 году. По словам Ширкова, этот год для УФАС стал непростым из-за санкций и экономической ситуации. Так, в начале года в области, как и по всей стране, в несколько раз возросло количество сообщений о росте цен на продукты питания, лекарства, стройматериалы и бумагу. Оперативно реагировать на эти изменения помогала горячая линия УФАС, которая принимала обращения от жителей без выходных.
К апрелю белгородское УФАС выдало три предостережения компаниям о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, в частности, к росту цен. Всего в текущем году управление выдало пять таких предупреждений. Большинство из них было выдано на рынке продуктов питания.
Мы участвовали в рабочих группах, организованных прокуратурой области, правительством области, чтобы стабилизировать ситуацию и адаптировать экономику к новым условиям. В том числе при содействии нашего управления был подготовлен и подписан меморандум по предельно допустимым ценам в торговых сетях.
Алексей Ширков
Напомним, что в Белгородской области в марте нашли 37 случаев завышения цен. Один из ярких примеров завышения цен наблюдался в магазине «Светлана» в Ракитянском районе. В торговой точке на 33% был превышен предельный уровень торговой надбавки на полуфабрикаты из мяса птицы.