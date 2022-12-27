Белгородское УФАС выдало пять предупреждений компаниям из-за завышенных цен

27 декабря во время пресс-конференции руководитель Белгородского УФАС России Алексей Ширков рассказал о работе управления в 2022 году. По словам Ширкова, этот год для УФАС стал непростым из-за санкций и экономической ситуации. Так, в начале года в области, как и по всей стране, в несколько раз возросло количество сообщений о росте цен на продукты питания, лекарства, стройматериалы и бумагу. Оперативно реагировать на эти изменения помогала горячая линия УФАС, которая принимала обращения от жителей без выходных.