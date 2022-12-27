Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородское УФАС нашло больше 100 закупок, проведённых с нарушениями

Сегодня, 13:49
Фото: 1MI
В ходе проверок было возбуждено более 120 дел об административных правонарушениях.

В ходе пресс-конференции 27 декабря глава регионального УФАС Алексей Ширков сообщил, что в 2022 году ведомство рассмотрело порядка 250 жалоб на действия при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Управление провело 100 внеплановых проверок.

Во время рассмотрения жалоб и контрольных мероприятий было выявлено более 100 закупок, проведённых с нарушением требований федерального закона.

Организациям Управление выдало около 60 предписаний. Также было возбуждено более 120 дел об административных правонарушениях. Виновным предстояло выплатить в общей сложности 600 тыс. рублей штрафов. По словам Ширкова, порядка 500 тыс. рублей уже выплачены.

Напомним, что недавно в Белгороде предприниматель похитил 10 млн рублей из бюджета во время организации фиктивной поставки расходных материалов в больницу. Нарушителя приговорили к условному сроку.

Белгородец организовал фиктивную поставку в больницу и украл 10 млн рублей из бюджета
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородское УФАС выдало пять предупреждений компаниям из-за завышенных ценВ Перми УФАС проверяет «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за повышения цен на горючееБелгородский «Тисайд» не смог оспорить решение УФАС в суде
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Муниципальные закупки#УФАС#Проверки#Нарушения#Штраф#Алексей Ширков
Подпишитесь
В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко
Сегодня, 15:42
Компания «Газпром трансгаз Москва» подвела итоги года
Сегодня, 13:49
Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области
Сегодня, 11:17
Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине
Сегодня, 09:30
Почём дедушка? Сколько зарабатывает Дед Мороз в Белгороде
Сегодня, 14:05
Гладков «помогал рекламировать» услуги по банкротству физлиц петербургской компании
Сегодня, 13:07