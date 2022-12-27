Белгородское УФАС нашло больше 100 закупок, проведённых с нарушениями

Организациям Управление выдало около 60 предписаний. Также было возбуждено более 120 дел об административных правонарушениях. Виновным предстояло выплатить в общей сложности 600 тыс. рублей штрафов. По словам Ширкова, порядка 500 тыс. рублей уже выплачены.