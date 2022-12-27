Белгородское УФАС нашло больше 100 закупок, проведённых с нарушениями

В ходе пресс-конференции 27 декабря глава регионального УФАС Алексей Ширков сообщил, что в 2022 году ведомство рассмотрело порядка 250 жалоб на действия при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Управление провело 100 внеплановых проверок.
Во время рассмотрения жалоб и контрольных мероприятий было выявлено более 100 закупок, проведённых с нарушением требований федерального закона.
Организациям Управление выдало около 60 предписаний. Также было возбуждено более 120 дел об административных правонарушениях. Виновным предстояло выплатить в общей сложности 600 тыс. рублей штрафов. По словам Ширкова, порядка 500 тыс. рублей уже выплачены.
Напомним, что недавно в Белгороде предприниматель похитил 10 млн рублей из бюджета во время организации фиктивной поставки расходных материалов в больницу. Нарушителя приговорили к условному сроку.