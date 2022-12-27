Белгородец — участник СВО получил награду за героический поступок

Житель Валуйского горокруга, участвующий в спецоперации, получил награду в номинации «Героические поступки» в областном конкурсе «Наша гордость». Старшему лейтенанту Роману Кулаге вручили 100 тыс. рублей и диплом. Таких же наград удостоили ещё 16 белгородцев.
Как уточнили в правительстве области, благодаря действиям военнослужащего удалось остановить наступление противника на одном из участков спецоперации. Белгородец получил за это орден Мужества.
На церемонии награду за военнослужащего получила его сестра. Сам Роман Кулагин сейчас находится на передовой и продолжает нести службу.
Вручение наград проходило в «Октябре». Победители конкурса получили дипломы и 100 тыс. рублей. В этом году в конкурсе «Наша гордость» участвовали 684 человека.