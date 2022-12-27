Белгородец — участник СВО получил награду за героический поступок

Победителями конкурса «Наша гордость» стали 17 белгородцев

Старшему лейтенанту Роману Кулаге вручили 100 тыс. рублей и диплом. Награду за него забрала его сестра, так как военный продолжает службу. Всего отметили заслуги 17 белгородцев, сообщили в региональном правительстве.

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