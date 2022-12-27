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Белгородец — участник СВО получил награду за героический поступок

Сегодня, 10:53
Фото: правительство Белгородской области

Победителями конкурса «Наша гордость» стали 17 белгородцев

Старшему лейтенанту Роману Кулаге вручили 100 тыс. рублей и диплом. Награду за него забрала его сестра, так как военный продолжает службу. Всего отметили заслуги 17 белгородцев, сообщили в региональном правительстве.

Житель Валуйского горокруга, участвующий в спецоперации, получил награду в номинации «Героические поступки» в областном конкурсе «Наша гордость». Старшему лейтенанту Роману Кулаге вручили 100 тыс. рублей и диплом. Таких же наград удостоили ещё 16 белгородцев.

Как уточнили в правительстве области, благодаря действиям военнослужащего удалось остановить наступление противника на одном из участков спецоперации. Белгородец получил за это орден Мужества.

На церемонии награду за военнослужащего получила его сестра. Сам Роман Кулагин сейчас находится на передовой и продолжает нести службу.

Вручение наград проходило в «Октябре». Победители конкурса получили дипломы и 100 тыс. рублей. В этом году в конкурсе «Наша гордость» участвовали 684 человека.

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