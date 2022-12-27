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Белгородец разозлился на бывшего мужа своей жены и поджёг его Mercedes

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
Машина не сгорела благодаря ледяной корке, но она всё равно получила повреждения. Сумма ущерба составила 150 тыс. рублей, сообщили в региональном УМВД.

Житель Старого Оскола приревновал жену к экс-супругу и поджёг его иномарку. Машину спасла ледяная корка, но авто всё равно пострадало. Сумма ущерба составила 150 тыс. рублей.

45-летний потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что обнаружил на иномарке следы поджога. Вскоре правоохранители нашли подозреваемого — 34-летнего местного жителя.

Как выяснилось, злоумышленник 27 ноября был за рулём машины своей жены. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование, из-за чего его привлекли к ответственности, а автомобиль отогнали на штрафстоянку. Жена разозлилась на супруга, а он в ответ начал ревновать её к бывшему мужу и пригрозил оставить его без иномарки.

В гараже подозреваемый выпил ещё и пошёл к дому потерпевшего. Он поджёг машину и скрылся. Теперь ревнивцу грозит до пяти лет колонии.

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