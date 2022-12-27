Белгородец разозлился на бывшего мужа своей жены и поджёг его Mercedes

Как выяснилось, злоумышленник 27 ноября был за рулём машины своей жены. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование, из-за чего его привлекли к ответственности, а автомобиль отогнали на штрафстоянку. Жена разозлилась на супруга, а он в ответ начал ревновать её к бывшему мужу и пригрозил оставить его без иномарки.