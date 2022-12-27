Александр Емельяненко в образе Деда Мороза попросил прощения за «косяки»

Боец Александр Емельяненко снялся в новогодней рекламе. В ролике он предстал в образе Деда Мороза, который просит прощения за «косяки» 2020–2023 годов. Рекламу показывают по РЕН ТВ.
Ранее старооскольский спортсмен проиграл бой со Святославом Коваленко. Поединок проходил в Москве. Встреча состояла из трёх раундов, которые длились по три минуты.
Ещё до поединка Емельяненко устроил битву мороженым на пресс-конференции. Он вместе с Коваленко должен был соревноваться в поедании лакомства на скорость. Вместо этого староосколец пустил пломбир в лицо соперника.