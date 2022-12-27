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Александр Емельяненко в образе Деда Мороза попросил прощения за «косяки»

Сегодня, 07:02
Фото: кадр из рекламного ролика

Белгородский боец Александр Емельяненко снялся в новогодней рекламе

Ролик со спортсменом в роли Деда Мороза появился на телеканале РЕН ТВ.

Боец Александр Емельяненко снялся в новогодней рекламе. В ролике он предстал в образе Деда Мороза, который просит прощения за «косяки» 2020–2023 годов. Рекламу показывают по РЕН ТВ.

Ранее старооскольский спортсмен проиграл бой со Святославом Коваленко. Поединок проходил в Москве. Встреча состояла из трёх раундов, которые длились по три минуты.

Ещё до поединка Емельяненко устроил битву мороженым на пресс-конференции. Он вместе с Коваленко должен был соревноваться в поедании лакомства на скорость. Вместо этого староосколец пустил пломбир в лицо соперника.

Видео: страница Александра Емельяненко ВК
Александр Емельяненко проиграл бой с блогером Святославом Коваленко
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