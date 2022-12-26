Заболеваемость гриппом стабилизировалась в Белгородской области

Так, в период с 12 по 18 декабря врачи зафиксировали 15 тысяч обращений. На предыдущей обратились за помощью 7 тысяч человек, потом их стало 12 тысяч. До этого, в начале декабря — конце ноября, рост был заметно сильнее. Сейчас же рост заболеваемости остановился: «она есть, но не такими темпами».