Заболеваемость гриппом стабилизировалась в Белгородской области

Так, в период с 12 по 18 декабря врачи зафиксировали 15 тысяч обращений. На предыдущей обратились за помощью 7 тысяч человек, потом их стало 12 тысяч. До этого, в начале декабря — конце ноября, рост был заметно сильнее. Сейчас же рост заболеваемости остановился: «она есть, но не такими темпами».
Такого количества обращений, как раньше, больше не видим. В тех муниципалитетах, где были приняты дополнительные меры, заболеваемость стабилизировалась. Управляемая ситуация сейчас во всех муниципальных образованиях.
Андрей Иконников
То же самое касается и ОРВИ. При этом 90% заболевших лечатся амбулаторно.
Также, по словам министра, в этом году грипп вытеснил ковид, болеть которым стали значительно реже, чем в прошлые несколько лет.
Напомним, что чаще остальных гриппом болеют белгородцы в возрасте от 15 лет.