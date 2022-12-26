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Заболеваемость гриппом стабилизировалась в Белгородской области

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI
Как сообщил во время брифинга министр здравоохранения региона Андрей Иконников, за предыдущие две недели в Белгородской области стабилизировалась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Так, в период с 12 по 18 декабря врачи зафиксировали 15 тысяч обращений. На предыдущей обратились за помощью 7 тысяч человек, потом их стало 12 тысяч. До этого, в начале декабря — конце ноября, рост был заметно сильнее. Сейчас же рост заболеваемости остановился: «она есть, но не такими темпами».

Такого количества обращений, как раньше, больше не видим. В тех муниципалитетах, где были приняты дополнительные меры, заболеваемость стабилизировалась. Управляемая ситуация сейчас во всех муниципальных образованиях.
Андрей Иконников

То же самое касается и ОРВИ. При этом 90% заболевших лечатся амбулаторно.

Также, по словам министра, в этом году грипп вытеснил ковид, болеть которым стали значительно реже, чем в прошлые несколько лет.

Напомним, что чаще остальных гриппом болеют белгородцы в возрасте от 15 лет.

Какие белгородцы чаще остальных болеют гриппом
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#Артем Черненко#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Андрей иконников#Грипп#Заболеваемость#Лечение#Минздрав
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