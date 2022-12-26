«Вижу, что не сдадите». Гладков снова высказался о проблемных белгородских ФАПах

Начал замминистра с хороших новостей: так, к 13 загруженным ФАПам добавились ещё 12. Остались семь объектов: по ним ожидают сборку до 15 января. На этом хорошие новости закончились. Так, как заявил Губарев, основная причина задержки— выполнение работ по техусловиям. Как отметил Гладков, это всё «бумажные» вопросы, а физически объектов всё ещё нет.