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«Вижу, что не сдадите». Гладков снова высказался о проблемных белгородских ФАПах

Сегодня, 09:08
Фото: 1MI
На оперативном совещании правительства Белгородской области замминистра строительства Владимир Губарев в очередной раз отчитался Вячеславу Гладкову по строительству ФАПов. И в очередной раз губернатор отчитал подчинённых.

Начал замминистра с хороших новостей: так, к 13 загруженным ФАПам добавились ещё 12. Остались семь объектов: по ним ожидают сборку до 15 января. На этом хорошие новости закончились. Так, как заявил Губарев, основная причина задержки— выполнение работ по техусловиям. Как отметил Гладков, это всё «бумажные» вопросы, а физически объектов всё ещё нет.

Как в свою очередь доложил министр здравоохранения Андрей Иконников, не подключены к сетям коммуникации ещё четыре готовых ФАПа. Всего же не подключены к электричеству и газу 22 объекта. Гладков поинтересовался: правильно ли он понимает, что ввод в эксплуатацию этих ФАПов будет сорван?

Никто ничего прощать не будет. Задача была сдать объекты до 1 декабря. Вы уже на месяц их срываете. Объекты нужны для населения. Есть и федеральная составляющая. Я не хочу, чтобы регион был один из отстающих из-за нерасторопности, плохой работы УКСа и минстроя. У вас есть неделя. Конечно, я вижу, что вы не сдадите, так что в пятницу совещание начнём именно с этого. Мне нужно, чтобы объекты, которые вы сдали, были подключены.
Вячеслав Гладков

Губернатор уже не в первый раз отмечает неудовлетворительную работу минстроя. Так, сегодняшнее оперсовещание закончилось тем, что Губарева и вовсе выгнали с планёрки. Министр Оксана Козлитина же в это время якобы находилась в больнице.

«Обманывать нельзя». Гладков выгнал с планёрки замминистра строительства Губарева
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