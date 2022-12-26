«Вижу, что не сдадите». Гладков снова высказался о проблемных белгородских ФАПах

Начал замминистра с хороших новостей: так, к 13 загруженным ФАПам добавились ещё 12. Остались семь объектов: по ним ожидают сборку до 15 января. На этом хорошие новости закончились. Так, как заявил Губарев, основная причина задержки— выполнение работ по техусловиям. Как отметил Гладков, это всё «бумажные» вопросы, а физически объектов всё ещё нет.
Как в свою очередь доложил министр здравоохранения Андрей Иконников, не подключены к сетям коммуникации ещё четыре готовых ФАПа. Всего же не подключены к электричеству и газу 22 объекта. Гладков поинтересовался: правильно ли он понимает, что ввод в эксплуатацию этих ФАПов будет сорван?
Никто ничего прощать не будет. Задача была сдать объекты до 1 декабря. Вы уже на месяц их срываете. Объекты нужны для населения. Есть и федеральная составляющая. Я не хочу, чтобы регион был один из отстающих из-за нерасторопности, плохой работы УКСа и минстроя. У вас есть неделя. Конечно, я вижу, что вы не сдадите, так что в пятницу совещание начнём именно с этого. Мне нужно, чтобы объекты, которые вы сдали, были подключены.
Вячеслав Гладков
Губернатор уже не в первый раз отмечает неудовлетворительную работу минстроя. Так, сегодняшнее оперсовещание закончилось тем, что Губарева и вовсе выгнали с планёрки. Министр Оксана Козлитина же в это время якобы находилась в больнице.