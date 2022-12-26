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В жёстком ДТП с КамАЗом в Белгородской области пострадали два человека

Сегодня, 09:16
Фото: УМВД России по Белгородской области

На трассе в Белгородской области КамАЗ с прицепом въехал в легковушку

Авария произошла накануне в Чернянском районе. Подробностями и кадрами с места происшествия поделились в региональном управлении МВД.
Сюжет
ДТП

Утром 25 декабря в Чернянском районе столкнулись КамАЗ и Toyota. Авария произошла на 77-м км трассы Короча — Чернянка — Красное.

По предварительным данным, водитель грузовика решился на обгон, не убедившись, что полоса свободна на достаточном расстоянии. В итоге КамАЗ выехал на встречку, где и столкнулся с иномаркой.

В результате аварии пострадали 48-летний водитель Toyota и его 52-летний пассажир.

Накануне в Яковлево грузовик Volvo въехал в жилой дом. Причиной аварии стал наезд транспорта на препятствие, обошлось без жертв и пострадавших.

Под Белгородом грузовик въехал в жилой дом
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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Чернянский район#ДТП#Авария#КамАЗ
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