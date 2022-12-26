В жёстком ДТП с КамАЗом в Белгородской области пострадали два человека

Утром 25 декабря в Чернянском районе столкнулись КамАЗ и Toyota. Авария произошла на 77-м км трассы Короча — Чернянка — Красное.
По предварительным данным, водитель грузовика решился на обгон, не убедившись, что полоса свободна на достаточном расстоянии. В итоге КамАЗ выехал на встречку, где и столкнулся с иномаркой.
В результате аварии пострадали 48-летний водитель Toyota и его 52-летний пассажир.
Накануне в Яковлево грузовик Volvo въехал в жилой дом. Причиной аварии стал наезд транспорта на препятствие, обошлось без жертв и пострадавших.