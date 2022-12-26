В центре Белгорода неизвестные разворовали троллейбусную подстанцию

В Белгороде на Гражданском проспекте неизвестные разворовали троллейбусную подстанцию. Они демонтировали практически всё ограждение, пропала и часть оборудования. Авторы поста предполагают, что украденное сдали на металлолом.
Ранее авторам поступила информация о случившемся. Они оказались на месте и удостоверились в пропаже. Белгородцы задаются вопросом, куда смотрят арбитражный управляющий и нанятая им охрана. О состоянии других подстанций ничего не известно, но предполагается, что с ними может произойти похожая ситуация.
30 июня троллейбусы в областном центре отправились в свои последние рейсы. С 1 июля по городу перестал курсировать этот вид транспорта.