В центре Белгорода неизвестные разворовали троллейбусную подстанцию

Ранее авторам поступила информация о случившемся. Они оказались на месте и удостоверились в пропаже. Белгородцы задаются вопросом, куда смотрят арбитражный управляющий и нанятая им охрана. О состоянии других подстанций ничего не известно, но предполагается, что с ними может произойти похожая ситуация.