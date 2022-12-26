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В центре Белгорода неизвестные разворовали троллейбусную подстанцию

Сегодня, 07:06
Фото: группа «Белгородский троллейбус, живи!» ВК
Практически весь забор демонтирован, пропала часть оборудования. Предполагается, что украденное сдали на металлолом, сообщили в группе «Белгородский троллейбус, живи!».

В Белгороде на Гражданском проспекте неизвестные разворовали троллейбусную подстанцию. Они демонтировали практически всё ограждение, пропала и часть оборудования. Авторы поста предполагают, что украденное сдали на металлолом.

Ранее авторам поступила информация о случившемся. Они оказались на месте и удостоверились в пропаже. Белгородцы задаются вопросом, куда смотрят арбитражный управляющий и нанятая им охрана. О состоянии других подстанций ничего не известно, но предполагается, что с ними может произойти похожая ситуация.

30 июня троллейбусы в областном центре отправились в свои последние рейсы. С 1 июля по городу перестал курсировать этот вид транспорта.

Фото: группа «Белгородский троллейбус, живи!!!» ВК
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#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Троллейбус#Наталья Корявых
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