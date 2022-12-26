В ОКР прошло вручение премий «Голос спорта»

Победителями премии Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине» были признаны Александр Легков и Дмитрий Губерниев. Статуэтку в форме наушников с микрофоном получила супруга олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Татьяна, а Губерниев прислал из Рязани, где работает на соревнованиях по биатлону, видео с приветствием. Премию «Народный голос спорта» Юрия Розанова получил комментатор «Матч ТВ» Кирилл Земсков.