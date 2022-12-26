В ОКР прошло вручение премий «Голос спорта»

При поддержке компании «СИБУР» в рамках конкурса были организованы мастер-классы и встречи с желающими стать профессиональными спортивными комментаторами в разных городах России.
По сообщению издания «Советский спорт», награждение победителей премии «Голос спорта» прошло в торжественной обстановке на Лужнецкой набережной. Мероприятие собрало лучших комментаторов Российской Федерации, которые работали на крупных спортивных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Пекине и чемпионате мира по футболу в Катаре.
Глава Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов отметил, что в ближайшее время в стране создадут академию комментаторов. Также он выразил благодарность Олимпийскому комитету России за поддержку инициатив по созданию РАСК пять лет назад и отметил вклад главы организации Станислава Позднякова.
Победителями премии Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине» были признаны Александр Легков и Дмитрий Губерниев. Статуэтку в форме наушников с микрофоном получила супруга олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Татьяна, а Губерниев прислал из Рязани, где работает на соревнованиях по биатлону, видео с приветствием. Премию «Народный голос спорта» Юрия Розанова получил комментатор «Матч ТВ» Кирилл Земсков.
В часть столетия Николая Озеркова — основоположника профессии Российская академия спортивных комментаторов учредила специальный приз, который вручили Геннадию Орлову и Евгению Ловчеву — бронзовому призеру Олимпийских игр по футболу.
Также специальный приз учредил московский футбольный клуб «Динамо». В апреле следующего года клуб будет праздновать столетний юбилей, и в эту честь была организована премия «На все 100!», которую вручили комментаторам Дмитрию Дерунцу и Илье Шелогурову.
Премию имени Евгения Майорова «Лучший репортаж» вручили Сергею Шипову, а специальные адресные премии от партнеров Российской ассоциации спортивных комментаторов — Александру Ткачеву и Григорию Твалтвадзе.
Премии Наума Дымарского за значительный вклад в развитие спорта «Чемпион» получили интернет-портал «Чемпионат.com» и онлайн-проект «Сильные фигуры».
Лучшим комментатором чемпионата мира по футболу 2022 года, который прошел в Катаре, стал Дмитрий Шнякин. Ему вручили премию Владимира Перетурина.
Впервые за историю конкурса РАСК отметила молодых спортивных комментаторов со всей России. При поддержке одного из лидеров нефтегазохимической отрасли — компании «СИБУР» была учреждена премия «Голос спорта — СИБУР». Победителем в номинации «Народный голос спорта» был признан Владимир Стогниенко. А премию Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» вручили Борису Аболину из Екатеринубрга.