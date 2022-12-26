В Новый год с новыми автобусами: в Белгород поступили новые ПАЗы

Шесть новых автобусов запустят в Белгородской агломерации с 1 января

Один из перевозчиков закупил шесть новых автобусов среднего класса — ПАЗ и ПАЗ «Вектор». На маршруты они выйдут с 1 января, сообщили в региональном минтрансе.