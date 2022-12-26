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В Новый год с новыми автобусами: в Белгород поступили новые ПАЗы

Сегодня, 11:29
Фото: минтранс Белгородской области

Шесть новых автобусов запустят в Белгородской агломерации с 1 января

Один из перевозчиков закупил шесть новых автобусов среднего класса — ПАЗ и ПАЗ «Вектор». На маршруты они выйдут с 1 января, сообщили в региональном минтрансе.

На дорогах Белгорода и Белгородского района появятся новые автобусы. ООО «Городские пассажирские перевозки» закупило шесть единиц транспорта — пять автобусов ПАЗ «Вектор» и один ПАЗ.

Это общественный транспорт среднего класса. У «Вектора» 19 мест для сидения, общая вместимость — до 52 пассажиров. Также он оборудован подъёмниками и местами для инвалидов.

Напомним, что указанный перевозчик обслуживает маршруты № 12, 31, 36, 41, 50, 121, 133, 223И, 271 и 311.

Всего на маршрутах Белгородской агломерации работает шесть перевозчиков. Изменения актуальны с 1 июля. 

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#София Чугай#Общество#Автобус по расписанию#Белгородская область#Автобусы#Перевозчик
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