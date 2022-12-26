В лесах Белгородской области перешли на усиленный патруль перед Новым годом

Перед новогодними праздниками в регионе организовали усиленную охрану хвойных насаждений. Цель — предотвратить незаконную рубку деревьев. Патрулирование круглосуточно проводят представители лесничеств и правоохранительные органы.
За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 8.28 ч.1 КоАП РФ. Штраф для физлиц составляет 3-4 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-40 тыс. рублей, юрлиц — 200-300 тыс. рублей.
Если сумма ущерба, причинённого лесным насаждениям, превысит пять тысяч рублей, наступает уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ. Самое суровое наказание — до двух лет лишения свободы со штрафом 100-200 тыс. рублей.
В минприроды отметили, что мероприятия по охране проводят в рамках нацпроекта «Экология».