В ФОМС рассказали о возможностях оформления полисов ОМС

С момента введения цифровых полисов ОМС все новорожденные в автоматическом режиме регистрируются в ЕРЗ на основании свидетельства о рождении. Но родители ребенка должны самостоятельно выбрать страховую медицинскую организацию. При этом выдавать полисы на бумажных и цифровых носителях больше не будут, но уже выданные продолжат действовать и менять их необязательно.