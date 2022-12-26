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В ФОМС рассказали о возможностях оформления полисов ОМС

Сегодня, 15:57
Фото: 1MI
В России с первого декабря текущего года действуют цифровые полисы обязательного медицинского страхования в виде индивидуального штрихкода, который содержит сведения о застрахованном лице из единого реестра застрахованных.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказали о правилах оформления цифрового полиса ОМС и новых возможностях получения медпомощи для жителей всех регионов Российской Федерации.

Издание пишет, что оформить цифровой полис могут все граждане России с момента получения свидетельства о рождении. Исключение составляют военнослужащие и приравненные к ним. Также получить цифровой полис могут граждане иностранных государств и лица без гражданства на период проживания в Российской Федерации после регистрации в соответствующих органах,  беженцы, вынужденные переселенцы и граждане из государств ЕАЭС.

С введением цифровых полисов ОМС были утверждены новые правила персонифицированного учета в системе обязательного медицинского страхования. Теперь информация о застрахованных гражданах собирается в едином реестре застрахованных лиц, исключается риск дублирования данных, значительно упрощается процесс оформления документов и повышается скорость обмена информацией между участниками системы обязательного медицинского страхования.

Лица, которые уже имеют бумажный или пластиковый полис обязательного медицинского страхования, могут не оформлять цифровой документ - штрихкод автоматически генерируется в ЕРЗ. Оформлять цифровой полис нужно тем, кто получает его впервые, к примеру при получении гражданства России.

С момента введения цифровых полисов ОМС все новорожденные в автоматическом режиме регистрируются в ЕРЗ на основании свидетельства о рождении. Но родители ребенка должны самостоятельно выбрать страховую медицинскую организацию. При этом выдавать полисы на бумажных и цифровых носителях больше не будут, но уже выданные продолжат действовать и менять их необязательно.

Полис ОМС не имеет срока действия. Его номер остается неизменным. Если в персональных данных гражданина произошли изменения, он обязан уведомить об этом страховую медицинскую организацию в течение месяца.

Оформить цифровой полис ОМС можно в личном кабинете на едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Сохранить штрихкод можно на мобильном или другом электронном устройстве. Также его можно получить в виде выписки из единого реестра застрахованных лиц - она выдается по запросу страховой медицинской организации.

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