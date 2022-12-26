В Белгородском районе с начала осени зафиксировали 2 106 прилётов

Глава района Владимир Перцев сообщил в вечернем прямом эфире, что с сентября по конец декабря в Белгородском районе было 2 106 прилётов.
С сентября больше всего прилётов было в Журавлёвку, Нехотеевку, Щетиновку и Красный Хутор. Кроме того, прилёты были зафиксированы даже в Нижнем Ольшанце, Отрадном, Вергилёвке, Драгунском, Разумном и Устинке.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района
На этих выходных в районе тоже было неспокойно: всего в Журавлёвку, Нехотеевку и Наумовку прилетело 35 раз. Обошлось без повреждений.
Отметим, что населённые пункты Белгородского района подвергаются обстрелам с украинской стороны почти ежедневно. Режим чрезвычайной ситуации ввели в сёлах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Белгородского района.
Кроме того, в приграничных территориях, включая некоторые населённые пункты Белгородского района, ограничили продажу алкоголя. Теперь алкогольные напитки можно будет приобрести только с 11:00 до 16:00 в Яснозоренском, Щетиновском, Журавлёвском, Малиновском, Краснооктябрьском и Бессоновском сельских поселениях.