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В белгородском правительстве определились с министром экономразвития

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI
Министром экономического развития и промышленности Белгородской области стала Зоя Астанкова. Ранее она была заместителем главы ведомства. Изменения указаны на сайте регионального правительства.

Зоя Астанкова стала министром экономического развития и промышленности Белгородской области. До повышения она была заместителем главы ведомства и руководила департаментом стратегического планирования и конкурентной политики.

После преобразований в региональном правительстве и создания министерств вместо департаментов ведомство с 1 января 2022 года возглавлял Евгений Хромов. Однако уже в начале марта стало известно, что он покинул должность.

Это не единственное изменение, которое произошло в министерстве. В сентябре пост начальника департамента инвестиций и инноваций покинула Виктория Шеенко. В этой должности она работала с начала января. Должность после Шеенко занял Максим Гусев.

Отметим, что долгое время в регионе вакантной была и должность министра строительства. Только в октябре стало известно, что пост заняла Оксана Козлитина.

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#Инна Рогова#Политика#Белгородская область#Зоя астанкова#Назначение#Министр#Министерство экономразвития и промышленности#Правительство
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