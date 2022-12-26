В белгородском правительстве определились с министром экономразвития

Зоя Астанкова стала министром экономического развития и промышленности Белгородской области. До повышения она была заместителем главы ведомства и руководила департаментом стратегического планирования и конкурентной политики.
После преобразований в региональном правительстве и создания министерств вместо департаментов ведомство с 1 января 2022 года возглавлял Евгений Хромов. Однако уже в начале марта стало известно, что он покинул должность.
Это не единственное изменение, которое произошло в министерстве. В сентябре пост начальника департамента инвестиций и инноваций покинула Виктория Шеенко. В этой должности она работала с начала января. Должность после Шеенко занял Максим Гусев.
Отметим, что долгое время в регионе вакантной была и должность министра строительства. Только в октябре стало известно, что пост заняла Оксана Козлитина.