В Белгороде задержали новых участников схемы обмана пенсионеров на 2,4 млн рублей

В областном центре задержали троих парней в возрасте 19 лет, 21 года и 25 лет. Они были «курьерами» в преступной схеме по обману пенсионеров.
По предварительным данным, молодые люди согласились на предложение лёгкого заработка. Схема преступления выглядела так: подельники задержанных обзванивали пенсионеров под видом их родственников и сообщали, что они попали в ДТП и им нужны деньги. Затем к разговору подключались якобы сотрудники правоохранительных органов. Они убеждали жертв заплатить крупную сумму.
Потом к делу привлекались курьеры, которые забирали деньги и переводили их на обозначенный счёт. Небольшую сумму молодые люди могли оставить себе.
Жертвами мошенников стали 13 пожилых горожан. Их в общей сложности обманули на 2,4 млн рублей.
На молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы. Один из парней задержан. Остальные пока получили подписку о невыезде и надлежащем поведении.