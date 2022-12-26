В Белгороде задержали новых участников схемы обмана пенсионеров на 2,4 млн рублей

По предварительным данным, молодые люди согласились на предложение лёгкого заработка. Схема преступления выглядела так: подельники задержанных обзванивали пенсионеров под видом их родственников и сообщали, что они попали в ДТП и им нужны деньги. Затем к разговору подключались якобы сотрудники правоохранительных органов. Они убеждали жертв заплатить крупную сумму.