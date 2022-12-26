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В Белгороде задержали новых участников схемы обмана пенсионеров на 2,4 млн рублей

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI
За минувшую неделю оперативники задержали ещё троих молодых жителей региона, которые под видом «курьеров» похищали деньги у пожилых людей, сообщает УМВД по Белгородской области. Пострадали от действий мошенников 13 человек.

В областном центре задержали троих парней в возрасте 19 лет, 21 года и 25 лет. Они были «курьерами» в преступной схеме по обману пенсионеров.

По предварительным данным, молодые люди согласились на предложение лёгкого заработка. Схема преступления выглядела так: подельники задержанных обзванивали пенсионеров под видом их родственников и сообщали, что они попали в ДТП и им нужны деньги. Затем к разговору подключались якобы сотрудники правоохранительных органов. Они убеждали жертв заплатить крупную сумму.

Потом к делу привлекались курьеры, которые забирали деньги и переводили их на обозначенный счёт. Небольшую сумму молодые люди могли оставить себе.

Жертвами мошенников стали 13 пожилых горожан. Их в общей сложности обманули на  2,4 млн рублей.

На молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы. Один из парней задержан. Остальные пока получили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: УМВД России по Белгородской области
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