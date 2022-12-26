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В Белгороде в липецких яблоках нашли пестициды

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI
Исследования проводили на базе Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Подробнее рассказала заместитель руководителя учреждения Татьяна Проворная.

Как отметила Проворная, в текущем году количество исследований химико-токсикологического отдела увеличилось более чем на 12,5%.

Год мы проработали под знаменем пестицидов. Это направление вызывало особый интерес в уходящем году. Были исследования как в рамках госконтроля, так и в рамках обращений частных заказчиков.
Татьяна Проворная

Проворная добавила, что всего было проведение более 12 тысяч исследований и установлены положительные случаи наличия пестицидов. В основном их фиксировали в плодоовощной продукции.

В рамках госработ мы установили несоответствие по пестицидам в липецких яблоках.
Татьяна Проворная

Напомним, ранее стало известно, что в Шебекинском горокруге выросли укроп и ежевика с пестицидами из-за работы корейцев в прошлом.

 

В Белгородской области вырос укроп и ежевика с пестицидами из-за работы корейцев
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Пестициды#Лаборатория#Исследование
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