В 2023 году в Шебекинском округе отремонтируют территорию химзавода за 90 млн рублей

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что Шебекинский городской округ в очередной раз выиграл в конкурсе по формированию комфортной городской среды и получил необходимую финансовую поддержку.
Благодаря этому в следующем году в округе приступят к ремонтным работам на территории химзавода. Всего на благоустройство выделят 90 млн рублей.
На следующий год приступим к ремонту территории химзавода. Появится новое общественное пространство, цветущий сад. Места, которые, я надеюсь, очень быстро станут излюбленным местом отдыха жителей и гостей Шебекино. На эти цели выделено более 90 млн. Я уверен, что эти работы будут выполнены качественно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В начале декабря этого года стало известно, что проект благоустройства места отдыха на химзаводе может получить федеральную поддержку. На тот момент регион уже подал заявку в Минстрой.
Напомним, что ещё летом шебекинцы жаловались на состояние территории химзавода и просили главу округа Владимира Жданова приступить к ремонтным работам.