Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В 2023 году в Шебекинском округе отремонтируют территорию химзавода за 90 млн рублей

Сегодня, 04:51
Фото: 1MI
Тротуарная плитка.
Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что после ремонтных работ на территории химзавода появится цветущий сад.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что Шебекинский городской округ в очередной раз выиграл в конкурсе по формированию комфортной городской среды и получил необходимую финансовую поддержку.

Благодаря этому в следующем году в округе приступят к ремонтным работам на территории химзавода. Всего на благоустройство выделят 90 млн рублей.

На следующий год приступим к ремонту территории химзавода. Появится новое общественное пространство, цветущий сад. Места, которые, я надеюсь, очень быстро станут излюбленным местом отдыха жителей и гостей Шебекино. На эти цели выделено более 90 млн. Я уверен, что эти работы будут выполнены качественно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В начале декабря этого года стало известно, что проект благоустройства места отдыха на химзаводе может получить федеральную поддержку. На тот момент регион уже подал заявку в Минстрой.

Напомним, что ещё летом шебекинцы жаловались на состояние территории химзавода и просили главу округа Владимира Жданова приступить к ремонтным работам.

Проект зоны отдыха на месте химзавода в Шебекино может получить федеральную помощь
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде завершилось благоустройство разрушенного ракетой кварталаМузейную площадь Белгорода ждёт масштабное благоустройствоПод Белгородом планируется благоустройство урочища ПескиБлагоустройство дворов на Железнякова не понравилось мэру Белгорода
#Александра Склярова#Общество#Благоустройство#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Химзавод
Подпишитесь
Наступивший на «опасный предмет» белгородский подросток лишился ступни
Вчера, 06:23
Белгородцы смогут показывать QR-код вместо рецепта в аптеках
Вчера, 11:17
«Минные поля» в родительских чатах и электронные рецепты: итоги воскресенья
Вчера, 16:00
Белоблводоканал стал «крайним в дурно пахнущей истории» из-за тряпок в унитазе
Вчера, 13:33
Ещё на одном автобусном маршруте Белгорода введут систему check-in/check-out
Вчера, 07:33