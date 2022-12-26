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Уехавший от последствий СВО белгородец рассказал о жизни в Грузии на федеральном ТВ

Сегодня, 13:15
Фото: 1MI
Житель региона — IT-специалист. Возвращаться в Россию он пока не собирается. Сюжет опубликовал телеканал «Россия-1».

Уехавший из России белгородец рассказал, как ему сейчас живётся в Грузии. Мужчина уехал от последствий СВО. Возвращаться в регион он пока не планирует из-за обстрелов.

Со слов белгородца, им с супругой и ребёнком в кондоминиуме тесно. Снимать номер приходится за 40 долларов в день.

Поход в город за продуктами также оставляет неоднозначные впечатления. На стенах на улице иногда попадаются неприятные надписи, из-за которых белгородец испытывает дискомфорт.

Найти жильё на долгий срок тоже оказалось непросто. Некоторые владельцы квартир никому их не сдают, кроме грузин, поделился впечатлениями мужчина. 

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#Наталья Корявых#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Россияне#Грузия
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