Уехавший от последствий СВО белгородец рассказал о жизни в Грузии на федеральном ТВ

Уехавший из России белгородец рассказал, как ему сейчас живётся в Грузии. Мужчина уехал от последствий СВО. Возвращаться в регион он пока не планирует из-за обстрелов.
Со слов белгородца, им с супругой и ребёнком в кондоминиуме тесно. Снимать номер приходится за 40 долларов в день.
Поход в город за продуктами также оставляет неоднозначные впечатления. На стенах на улице иногда попадаются неприятные надписи, из-за которых белгородец испытывает дискомфорт.
Найти жильё на долгий срок тоже оказалось непросто. Некоторые владельцы квартир никому их не сдают, кроме грузин, поделился впечатлениями мужчина.